日本夏季甲子園49隊出爐 8月6日開幕22日爭冠
第104屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）49所出場學校今天全數出爐，其中4校首度出賽、13校連續闖入春季及夏季甲子園；預計8月3日抽籤分組、6日開幕、22日爭冠。
日本朝日新聞報導，賽程分組將於8月3日下午進行抽籤，正式賽事從8月6日開幕進行17天（含休息日），如果一切順利的話，預計8月22日舉行冠軍戰。
日本放送協會（NHK）報導，首度闖入夏季甲子園賽事的是南北海道的札幌大谷高校、茨城縣的明秀日立高校、兵庫縣的社高校，及愛媛縣的帝京第五高校。這4所學校過去都參加過日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）賽事。
本屆賽事達最多出賽紀錄的是縣立岐阜商業高校的30次；而間隔最長時間又再度參賽的則是廣島縣盈進高校，時隔48年第3次出賽。
值得關注的是去年冠軍智辯和歌山高校能否在今年夏季甲子園連霸，及大阪桐蔭高校能否繼今年春季甲子園奪冠後，完成「春夏連霸」（當年春季甲子園與夏季甲子園都得冠軍）。
今年出賽的49校如下：
●北海道：
北北海道旭川大學高校。
南北海道札幌大谷高校。
●東北地方：
青森縣八戶學院光星高校。
岩手縣一關學院高校。
秋田縣能代松陽高校。
山形縣鶴岡東高校。
宮城縣仙台育英高校。
福島縣聖光學院高校。
●關東地方及東京都：
茨城縣明秀日立高校。
櫪木縣國學院櫪木高校。
群馬縣樹德高校。
埼玉縣聖望學園高校。
千葉縣市立船橋高校。
東東京二松學舍大學附屬高校。
西東京日本大學第三高校。
神奈川縣橫濱高校。
山梨縣山梨學院高校。
●北信越地方：
新潟縣日本文理高校。
長野縣佐久長聖高校。
富山縣高岡商業高校。
石川縣星稜高校。
福井縣敦賀氣比高校。
●東海地方：
靜岡縣日本大學三島高校。
愛知縣愛知工業大學名電高校。
岐阜縣縣立岐阜商業高校。
三重縣三重高校。
●近畿地方：
滋賀縣近江高校。
京都府京都國際高校。
大阪府大阪桐蔭高校。
兵庫縣社高校。
奈良縣天理高校。
和歌山縣智辯和歌山高校。
●中國地方：
岡山縣創志學園高校。
廣島縣盈進高校。
鳥取縣鳥取商業高校。
島根縣濱田高校。
山口縣下關國際高校。
●四國地方：
香川縣高松商業高校。
德島縣鳴門高校。
愛媛縣帝京第五高校。
高知縣明德義塾高校。
●九州地方及沖繩縣：
福岡縣九州國際大學附屬高校。
佐賀縣有田工業高校。
長崎縣海星高校。
熊本縣九州學院高校。
大分縣明豐高校。
宮崎縣富島高校。
鹿兒島縣鹿兒島實業高校。
沖繩縣興南高校。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言