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中職／兩天18支好強！20歲林子豪轟出最年輕全壘打賽冠軍

中職／明星隊慶賀手勢邦化 范國宸看隊友也Q起來好可愛

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
明星隊昨天以3：1擊敗中華隊，贏球瞬間，全隊比出范國宸的開轟慶祝動作，氣氛超好，范國宸解釋其實並沒有講好，昨天看到瞬間自己也嚇到，直呼「滿可愛」。圖／富邦悍將隊提供
明星隊昨天以3：1擊敗中華隊，贏球瞬間，全隊比出范國宸的開轟慶祝動作，氣氛超好，范國宸解釋其實並沒有講好，昨天看到瞬間自己也嚇到，直呼「滿可愛」。圖／富邦悍將隊提供

明星隊昨天以3：1擊敗中華隊，贏球瞬間，全隊比出范國宸的開轟慶祝動作，氣氛超好，范國宸解釋其實並沒有講好，昨天看到時自己也嚇到，直呼「滿可愛」。

范國宸開轟後標誌性的慶祝動作，就是在繞過三壘時，比出像是OK的手勢放在左眼上，三壘指導教練鄭兆行也會回應他一樣的動作，這個動作來自於他的女兒英文名字為「Q」開頭。

昨天包括林智勝、拿莫．伊漾、陳晨威等人，都比出同樣的動作，范國宸笑說：「擊完掌，我是看大家在比，我就跟著比。」並非事前安排好的橋段，「沒有先講好，不知道是誰先比，我看到也嚇一跳，還滿可愛的。」

范國宸今年是首度參與明星賽，心情興奮又緊張，「畢竟在場上都是目前台灣最好的選手，或是球迷票數最多的，可以和他們一起在場上打球滿興奮。」他也感謝獲得參與這次明星賽的機會，「自己若有一些成績，教練也會看到，期待自己成績可以更上一層樓。」

這回帶著老婆、女兒一起參與盛會，范國宸的兩位情人也玩得很開心，他透露：「小朋友在飯店玩得開心，覺得出來玩、出來游泳，我可以來參加比賽，她們也可以跟著我出來工作，她們其實也很樂在其中。」

范國宸 明星賽 林智勝

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