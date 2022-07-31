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中職／主視覺有他卻沒得打 申皓瑋抱持「多練一點」

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
富邦悍將申皓瑋。記者陳正興／攝影
富邦悍將申皓瑋。記者陳正興／攝影

出現在中職明星賽主視覺上的申皓瑋，並未入選兩隊名單中，此次唯一亮相場合為今天的打準大賽，對於尷尬狀況沒有多想，專注力放在球季賽；連日練球後，今天在富邦悍將隊的休假日來到洲際球場繼續練，他說：「多練一點啊！今天就當作練球。」

今年明星賽最哀傷的角色可能要屬申皓瑋，在聯盟的安排下拍了主視覺，洲際球場也看得到他的帥照，就連中職官方賽前公布的打線文，申皓瑋都出現在背景中，但其實他並未入選此次明星賽，後續外野手的遞補也都未青睞他，造成他人在主視覺中卻不在明星賽兩隊名單中的狀況。

明星周在周五進行晚宴、周六打了首戰，申皓瑋前兩天都還隨悍將隊練球，昨天晚上抵達台中，直到今天才現身球場，以參與打準大賽在今年明星賽留下一點點足跡。

申皓瑋表示，自己沒有多想，不會因為拍了主視覺就預設自己會入選，「當然會想入選，但也不會因為這樣預期自己會進。」外界替他覺得心疼，他說：「我是沒想那麼多，為什麼要想這些？我的專注放在準備球季。」

今天是悍將隊休兵日，申皓瑋赴洲際球場參與打準大賽，等於自己的休假日也沒了，但他抱持的想法是「多練一點」，今天全程隨明星隊練球，明天又要回到悍將隊陣中繼續練，被問到明年拚進明星賽的期望，他說：「沒想那麼多欸！先把平常的表現打好比較重要，加油啦！」

明星賽 申皓瑋 中職

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