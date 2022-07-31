快訊

陳明通再發2千字聲明 余正煌律師：考慮司法訴訟

雨勢再升級！16縣市豪、大雨特報 台中南投大雷雨

中職／投手群「打」起來 胡智為揮棒加速度沒拿出來

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
胡智為。記者陳宛晶／攝影
胡智為。記者陳宛晶／攝影

客隊練習時間的室外打擊籠，一位位中華隊投手開始聚集起來，原來是投手群看野手今天不打室外打擊練習，詢問教練後獲得應允，一個接一個投幣在洲際「打」起來，包括幾位今天要參加打準大賽的投手。

今天擔任主隊的明星隊賽前練習結束後，輪到中華隊的打擊練習時間，就看陳冠宇、李振昌、陳韻文胡智為、曾峻岳等人陸續上場揮棒，陳冠宇瞇起笑眼說：「有問教練，他們說可以。」

過去在穀保家商扛過4棒的陳冠宇，自評打擊已經「老化」，他笑說：「很久沒打了，剛剛雞哥（投手教練林恩宇）叫我去做重量，都打不過，他們每個都打超遠的，每個都有偷練的感覺。」

投手打擊練習對於獅隊投手並不陌生，陳韻文透露，綜合指導教練一色優平常就會讓進職業前都還有在打的投手練打，「他也投變化球、近身球，讓我們投手感受，打者在打什麼球是什麼感覺。」

陳韻文對於打擊超有興趣，「我覺得打擊沒那麼難…」，看起來會出大事的發言，他解釋：「畢竟我也沒在職業打擊過，我打不好，至少還可以拚一個投好，我一直在跟志綱、大餅賢拜講，如果有機會讓我上去打，反正我又不怕三振、不怕出局，就不要被我打到就好。」

在一旁等著要幫投手餵球的外野教練郭俊佑，看投手群輪番打擊，唯一受不了是胡智為，「啊…胡智為有點爛。」接著就看到他忍不住出聲提醒，「智為，揮棒加速度要有啦！」

這場投手打擊練習，多人認為李振昌表現最好，陳韻文說：「昌仔賢拜打出去滿有力量」；以全壘打為打擊練習收尾的李振昌則推給陳韻文，覺得他打得最好。

陳韻文 陳冠宇 胡智為

延伸閱讀

中職／回憶湧上心頭 陳冠宇、郭俊麟傳接重溫舊情

中職／從哪裡開始錯了？下半季桃猿沒輸過、獅隊沒贏過

中職／獅猿亂鬥後再次碰頭 胡智為前進桃猿巢穴

中職／陳冠宇心態還要調整 曾總點名2新秀投得好

相關新聞

中職／投手群「打」起來 胡智為揮棒加速度沒拿出來

客隊練習時間的室外打擊籠，一位位中華隊投手開始聚集起來，原來是投手群看野手今天不打室外打擊練習，詢問教練後獲得應允，一個...

小馬少棒／世界小馬聯盟少棒賽 高雄小將18:0勝美國地主拉雷多隊

以高雄市中正國小為主體的少棒代表隊，代表台灣參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，繼29日擊敗中美洲多明尼加強隊奪首勝後，今天再以...

U12世界盃／棒球賽美國火力驚人 3戰敲12轟

U12世界盃棒球賽美國隊展現驚人長打火力，今天與多明尼加交手，先發投手柯爾5局無失分、好投壓制，團隊2轟攻勢串聯，以10...

小馬少棒／準職棒球員陳佳樂敲3安 小馬青棒平鎮2連勝

桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，今天與俄亥俄州揚斯敦隊交手，林柏佑先發投5局失2分，準職棒球員陳佳樂單場3安1...

中職／林靖凱奪野手速球王 請纓擔任勝利組

想在例行賽領先時登板，林靖凱用150公里球速、野手速球王冠軍當自薦書，統一獅隊總教練林岳平肯定他的天賦及爆發力，但對於讓...

中職／王勝偉奪明星賽MVP 笑稱年輕10歲

空白了兩年的中華職棒明星賽，昨天在台中洲際棒球場回歸，首戰湧入1萬5888人，統一獅隊教頭林岳平執掌兵符的中華隊，3次得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。