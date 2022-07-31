中職／投手群「打」起來 胡智為揮棒加速度沒拿出來

客隊練習時間的室外打擊籠，一位位中華隊投手開始聚集起來，原來是投手群看野手今天不打室外打擊練習，詢問教練後獲得應允，一個接一個投幣在洲際「打」起來，包括幾位今天要參加打準大賽的投手。

今天擔任主隊的明星隊賽前練習結束後，輪到中華隊的打擊練習時間，就看陳冠宇、李振昌、陳韻文、胡智為、曾峻岳等人陸續上場揮棒，陳冠宇瞇起笑眼說：「有問教練，他們說可以。」

過去在穀保家商扛過4棒的陳冠宇，自評打擊已經「老化」，他笑說：「很久沒打了，剛剛雞哥（投手教練林恩宇）叫我去做重量，都打不過，他們每個都打超遠的，每個都有偷練的感覺。」

投手打擊練習對於獅隊投手並不陌生，陳韻文透露，綜合指導教練一色優平常就會讓進職業前都還有在打的投手練打，「他也投變化球、近身球，讓我們投手感受，打者在打什麼球是什麼感覺。」

陳韻文對於打擊超有興趣，「我覺得打擊沒那麼難…」，看起來會出大事的發言，他解釋：「畢竟我也沒在職業打擊過，我打不好，至少還可以拚一個投好，我一直在跟志綱、大餅賢拜講，如果有機會讓我上去打，反正我又不怕三振、不怕出局，就不要被我打到就好。」

在一旁等著要幫投手餵球的外野教練郭俊佑，看投手群輪番打擊，唯一受不了是胡智為，「啊…胡智為有點爛。」接著就看到他忍不住出聲提醒，「智為，揮棒加速度要有啦！」

這場投手打擊練習，多人認為李振昌表現最好，陳韻文說：「昌仔賢拜打出去滿有力量」；以全壘打為打擊練習收尾的李振昌則推給陳韻文，覺得他打得最好。