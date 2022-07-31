U12世界盃／棒球賽美國火力驚人 3戰敲12轟
U12世界盃棒球賽美國隊展現驚人長打火力，今天與多明尼加交手，先發投手柯爾5局無失分、好投壓制，團隊2轟攻勢串聯，以10比0、5局拿勝，美國隊預賽3戰打完已敲12轟。
在台南亞太國際棒球訓練中心舉行的U12世界盃棒球賽，預賽第3天美國今天與多明尼加交手，美國隊派出投手柯爾（Levi Jackson Kerr）先發。
柯爾總計用74球投5局僅被敲出2支安打，投出4次三振、4次保送，沒有讓多明尼加有機會拿下分數，好投壓制幫助球隊拿下勝利。
美國隊1局靠著保送、安德森（Colin Anderson）二壘打先馳得點，3局馬托斯（Cristian Matos）開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距。
美國隊5局再起攻勢，單局6支安打、包括梅爾卡多（Dylan Mercado）的3分砲，一口氣攻下7分，提前拿下比賽勝利。
美國隊此次賽會展現驚人長打能力，首戰與捷克隊交手團隊敲出8轟，昨天與日本隊交手也有2轟，今天再敲2轟，目前預賽3連勝，總計已經敲出12發全壘打，美國隊明天輪空，8月2日預賽最後一戰將與韓國隊交手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言