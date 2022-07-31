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U12世界盃／棒球賽美國火力驚人 3戰敲12轟

中央社／ 台北31日電
U12世界盃少棒錦標賽賽程持續，圖為台灣小將在場中圍圈集氣。（中華民國棒球協會提供）
U12世界盃少棒錦標賽賽程持續，圖為台灣小將在場中圍圈集氣。（中華民國棒球協會提供）

U12世界盃棒球賽美國隊展現驚人長打火力，今天與多明尼加交手，先發投手柯爾5局無失分、好投壓制，團隊2轟攻勢串聯，以10比0、5局拿勝，美國隊預賽3戰打完已敲12轟。

在台南亞太國際棒球訓練中心舉行的U12世界盃棒球賽，預賽第3天美國今天與多明尼加交手，美國隊派出投手柯爾（Levi Jackson Kerr）先發。

柯爾總計用74球投5局僅被敲出2支安打，投出4次三振、4次保送，沒有讓多明尼加有機會拿下分數，好投壓制幫助球隊拿下勝利。

美國隊1局靠著保送、安德森（Colin Anderson）二壘打先馳得點，3局馬托斯（Cristian Matos）開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距。

美國隊5局再起攻勢，單局6支安打、包括梅爾卡多（Dylan Mercado）的3分砲，一口氣攻下7分，提前拿下比賽勝利。

美國隊此次賽會展現驚人長打能力，首戰與捷克隊交手團隊敲出8轟，昨天與日本隊交手也有2轟，今天再敲2轟，目前預賽3連勝，總計已經敲出12發全壘打，美國隊明天輪空，8月2日預賽最後一戰將與韓國隊交手。

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