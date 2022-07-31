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小馬少棒／準職棒球員陳佳樂敲3安 小馬青棒平鎮2連勝

中央社／ 台北31日電
桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽。（中央社／球隊提供）
桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽。（中央社／球隊提供）

桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，今天與俄亥俄州揚斯敦隊交手，林柏佑先發投5局失2分，準職棒球員陳佳樂單場3安1打點，幫助球隊以7比3拿下2連勝。

桃園市平鎮高中代表參加美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）世界青棒錦標賽，昨天首戰擊敗地主德州聖安東尼奧隊（San Antonio Texans）交手，今天與俄亥俄州揚斯敦隊（Youngstown）交手。

平鎮派出林柏佑先發，2局被首名打者敲出二壘打，2人出局後再被敲出二壘打失掉1分，但及時回穩、三振抓到該局第3個出局數。

林柏佑3到5局沒有再失分，6局先投出四壞保送，接著被敲出安打退場，林孟佶接手後援，野手選擇讓對手跑回1分，這1分要算在林柏佑身上，林孟佶穩住陣腳，連飆2次三振、沒有多掉分數。

林孟佶7局1人出局後被敲陽春砲，2人出局後再投出四壞保送，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、替球隊守住勝利。

平鎮前3局沒能拿下分數，一度0比1落後，4局陳佳樂率先敲出安打、靠著失誤進壘，田明倫補上二壘打送回追平分。

平鎮5局再起攻勢，靠著接連四壞保送、田子杰安打送回超前分，再靠著四壞保送、陳佳樂適時安打再添1分保險分。

平鎮6局靠著黃冠倫二壘打、犧牲觸擊推進，陳致語、李勛傑、田明倫接連安打，單局再攻下3分，拉開領先差距，7局抓準對方投手控球有狀況，連續選到4次保送、擠回第7分，順利拿下比賽勝利。

平鎮此次參加小馬青棒，陣中有7名今年選秀獲中職青睞的球員，陳佳樂在選秀會第2輪被樂天桃猿隊選進，今天單場3安貢獻1分打點、打擊表現最佳。

平鎮高中 林柏佑

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