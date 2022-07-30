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中職／王勝偉高齡奪明星賽MVP 笑稱還像28歲

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
王勝偉。記者黃仲裕／攝影
王勝偉。記者黃仲裕／攝影

明星隊今天以3：1擊敗中華隊，38歲老將王勝偉獲選單場MVP，今天先參加野手速球王，再跑出三壘打率領明星隊贏在起跑點，賽後笑稱感覺自己還像28歲。

明星隊此役在首局就有分數進帳，優勢由王勝偉打下，以第一棒的身分首局就敲三壘打，僅是明星賽史上第二次出現，前一次為2001年楊松弦；在「王拔」上壘後，陳子豪以高飛犧牲打為明星隊首開紀錄。

王勝偉單場雙安，這是他第二度在明星賽獲選單場MVP，對於前一次還印象深刻，他明確指出在2013年、桃園的明星賽，那年因為林智勝有狀況，自己遞補先發，結果拿到MVP，「頒獎時，詹智堯潑水還潑到會長。」

今年以中華隊、明星隊的方式分隊，中華隊被視為明年世界棒球經典賽的組隊雛形，林智勝則形容明星隊是中華隊OB加國際聯隊，王勝偉對此笑答：「只有他是，我們沒有喔！」

王勝偉鼓勵年輕選手，「他們也是有機會成為國家隊，每次比賽都是表現機會，我也是抱著這樣的心態在打。」明星隊教頭林威助也鼓勵選手，好表現相信教練都會看到眼裡，期望他們以拚進中華隊為目標。

王勝偉今天戲分不少，賽前還先參與野手速球王，最快球速有141公里，雖在4名參賽選手中墊底，但以高齡參賽的他笑說：「如果是10年前，可能我也是151。」他曾在確定參賽後呼籲「老將優惠」，建議35歲以上自動加10公里，「如果我的要求有過，就會贏了欸！」

明星賽 王勝偉 中華隊

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