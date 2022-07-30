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中職／等一下…秀秀應援曲中敲安 許基宏笑到出不了棒

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
許基宏。記者黃仲裕／攝影
許基宏。記者黃仲裕／攝影

中華隊今天以1：3在明星賽首戰輸給明星隊，許基宏是唯一敲出雙安的中華隊打者，有趣的是，其中一支安打還是在陳俊秀的應援曲中敲出，許基宏賽後透露，其實當下笑到前幾球都沒辦法出棒。

中華隊今天在7局下的攻勢，先是啟用陳俊秀代打，結果他第2球就掃向右外野遭到接殺，應援曲才剛下就出局，下一棒的許基宏登場，陳俊秀的應援曲繼續熱播，當場變成「安打宏、全壘打宏、宏宏宏宏、許基宏」。

許基宏在「借」來的應援曲中敲出安打，賽後還原當時狀況還是很想笑，他說當時想說陳俊秀剛跑回來，「等一下，讓音樂先放完，結果就突然變成我的啦！」對於球迷喊應援快速接梗，他也覺得很棒，但其實他當下實在很想笑。

「我當下也是在笑，所以前面幾顆都沒有打，真的滿想笑的。」他自承在該打席的前面幾球因為笑場，所以還在調整節奏，造就他當時連續兩顆好球沒有出棒。

許基宏 陳俊秀 中華隊 明星賽

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