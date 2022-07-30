U12世界盃／追平拚進延長賽…中華隊惜敗委內瑞拉 隊長哭了

在台南舉辦的U12世界盃少棒賽，地主中華隊連兩場都讓球迷心情大洗三溫暖，昨天6局下大逆轉巴拿馬隊，今晚面對委內瑞拉隊也是在6局下追平，只不過劇本沒有重複上演，最終在延長賽7局以8：10落敗，成為最後一個出局數的陳恩淚流滿面。

延長賽採突破僵局制，7局上一、二壘先放上跑者，委內瑞拉隊靠著5支安打攻下5分，7局下中華隊歐子喬一上場就遭到觸身，無人出局滿壘，鄭文哲敲出的二壘滾地球眼見要出現雙殺，不過委隊二壘手傳球失誤，讓中華隊攻下2分。

中華隊吹起反攻號角，1出局後推進到一、三壘，柯梓翔敲出滾地球，結果三壘手傳本壘暴傳，讓中華隊再添1分，2出局一、二壘有人局面，輪到昨晚當英雄的陳恩，只不過這次敲出游擊滾地球，遭到刺殺。

跟昨天逆風開局不同，中華隊今晚在1局下1出局一、三壘有人時，先靠對方投手犯規得分，3局下陳恩、吳聖智連續兩支安打攻占一、三壘，2出局後歐子喬敲出關鍵安打，再添1分。

先發投手高品瀚前3局沒掉分，4局上遭到砲擊，2出局一壘有人時，被瓦巴拉（David Vabalas） 敲出一發中右外野全壘打，比數變成2：2回到原點；高品瀚總計投4局被敲5支安打，掉2分，另有5次三振。

5局上歐子喬接手登板，同樣不敵委內瑞拉的爆炸式球風，在1出局後因安打、失誤讓委隊攻上一、二壘，接著挨了米里安（Salomon Millan）一發三分砲，中華隊反以2：5落後。

5局下中華隊反攻，靠觸身球、失誤在1出局後站上一、二壘，接著高品瀚、歐子喬連續兩支安打，攻下2分，追近到只剩1分。

6局下面對4：5落後，中華隊簡紹翔敲安開局，1出局後鐘士旻也敲安，2出局後吳聖智選到保送形成滿壘，莊博淵面對2好3壞忍住沒出棒，選到保送擠回追平分，為中華隊續命。

中華隊在延長賽輸球後，在A組戰績為1勝1敗，另外墨西哥、委內瑞拉隊都是2勝0敗，義大利1勝1敗，巴拿馬、南非同為2敗。