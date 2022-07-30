中職／郭天信自打球驚動葉總衝出 餅總能體會他的擔憂

中華隊開路先鋒郭天信第9局兩顆自打球驚心，但先上場關心的教練，卻是來自對方陣營，罕見畫面就出現在今天的中職明星賽場上。

明星賽今天在洲際棒球場開打，5隊球員打散，各自選入中華隊、明星隊，味全龍隊外野手郭天信隸屬於中華隊，而龍隊總教練葉君璋則在明星隊陣中。

明星隊第9局推出洋投豪勁把關3：1領先，釀成滿壘局面，面對郭天信的打席，先是一顆自打球讓他當場痛到坐倒在地，防護員上場關心後續留場上，下一顆又是自打球，這回驚動葉君璋上場關心，但子弟兵最終仍留在場上完成這個打席。

中華隊教頭林岳平賽後透露郭天信的狀況，「剛剛聽起來應該是沒事，豪勁的球確實是容易對左打容易形成自打球。」

對於葉總上場畫面，他很能體會擔心的心情，林岳平表示，「確實是會擔心啦！連續兩顆，蘇智傑就是因為這樣受傷，擔心他會在不舒服的狀態下繼續承受壓力。」