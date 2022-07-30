中職／餅總認為兩隊都不差 中華隊輸在錯過3次機會

中華隊今天以1：3輸給明星隊，在明星賽首戰踢到鐵板，總教練林岳平評價此役表現，認為雙方表現都不差，中華隊輸在錯過3次機會。

明星隊首局就由開路先鋒王勝偉敲出三壘打，陳子豪以高飛犧牲打建功，第3局敲出3安打，陳子豪、林智勝都以二壘打挹注1分打點，明星隊取得3：0領先。

中華隊悶了半場，第6局終於開啟攻勢，就是由林靖凱、江坤宇CP連線，林靖凱先敲二壘打加失誤進占三壘，江坤宇再補上安打幫助中華隊開張分數，但接下來第7局林安可、第8局陳俊秀及第9局的得點圈機會都空手而歸。

林岳平表示，「雙方都表現很好，對方在前段的攻擊在掌握投手策略、得點圈打擊掌握得比較好，我們有三個局面都沒有進攻，安可、俊秀和最後這局，都有一棒得分的機會，卻沒有適時安打出現，確實對方壘上有人打擊比較好，投手也是他們比較穩定。」

他也提到，此役林立、王威晨都未打滿全場，「身體確實有些小小的狀況，如果都是百分之百，或許在中段就有機會逆轉。」