中職／兩邊兄弟包辦近半安打 中華隊打不贏明星隊

在洲際棒球場登場的中職明星賽，在家的中信兄弟隊最自在，兩隊全場19支安打，由兄弟打者包辦9支，兄弟教頭林威助領軍的明星隊終場以3：1擊敗中華隊。

明星賽因疫情停辦兩年，今年重磅回歸，以中華隊、明星隊的名義過招兩場，中華隊擁有優先選人權，陣容理論上優於明星賽，但首戰打來由明星隊一路領先。

明星隊首局就由開路先鋒王勝偉敲出三壘打，陳子豪以高飛犧牲打建功，第3局敲出3安打，陳子豪、林智勝都以二壘打挹注1分打點，明星隊取得3：0領先。

中華隊悶了半場，第6局終於開啟攻勢，就是由林靖凱、江坤宇CP連線，林靖凱先敲二壘打加失誤進占三壘，江坤宇再補上安打幫助中華隊開張分數；兩人隨後在7局聯手完成「4-6-3」的雙殺，堪稱今天場上最閃的守備。

明星隊11安打，岳東華就貢獻3安打，另有陳子豪、高宇杰各1安打；中華隊僅8安打，許基宏雙安，王威晨、江坤宇各1支。

明星隊由德保拉先發2局無失分，中華隊將先發任務交給投手票選第一的古林睿煬，回應球迷選票支持，他也按照計畫僅投1局退場，由胡智為接手2局，兩位獅隊投手承擔3分責失分。