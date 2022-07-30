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中職／回憶湧上心頭 陳冠宇、郭俊麟傳接重溫舊情

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
郭俊麟、陳冠宇。記者陳宛晶／攝影
郭俊麟、陳冠宇。記者陳宛晶／攝影

陳冠宇郭俊麟過去常在國家隊當隊友，旅日時也是「食伴」，這回在中職明星賽再當隊友，兩人回憶湧上心頭，賽前就從一起傳接球重溫舊情，兩人到底為何這麼要好？陳冠宇說：「我們兩個有點共鳴在」。

今年明星賽以中華隊、明星隊的名義交手兩場，陳冠宇、郭俊麟同在中華隊，一個選穿17號、一個穿18號，置物櫃也相鄰，今天就連傳接球也在一起。

陳冠宇透露，這是出自郭俊麟的邀約，「俊麟就說，『冠宇，我突然想到，我們很久沒有一起傳接球欸！』我心想對欸，整個回憶都湧上心頭。」

兩人從2011年世界盃棒球賽開始同披中華隊球衣，年紀相仿、興趣相近，又都有旅日背景，在外打拚的時間重疊多年，交情來自多年的累積，陳冠宇也說：「我們聊的東西頻率很近，對於每件事的看法都滿像，我們兩個有點共鳴在。」

難得又有同隊機會，陳冠宇打算好好把握這兩天與郭俊麟多聊，「好像從2017年經典賽後，就沒有在球場上有這麼長時間可以一起去聊棒球的事。」

陳冠宇 明星賽 郭俊麟

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