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U12世界盃／美國火力壓制單局攻14分 日本首戰慘敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
在台南舉行的U12世界盃少棒賽，美國隊展現火力擊敗日本隊，日本隊柏木春瑛2分砲是少數亮點。圖／中華棒協提供
在台南舉行的U12世界盃少棒賽，美國隊展現火力擊敗日本隊，日本隊柏木春瑛2分砲是少數亮點。圖／中華棒協提供

在台南舉行的U12世界盃少棒賽，日本隊首戰遭遇美國隊，前5局咬住1分差，不料6局上日本隊投手崩盤，單局丟掉14分，以6：21慘敗給美國隊，美國隊連兩場都攻下超過20分，火力相當驚人。

前一場才以24：0在4局提前擊敗捷克隊，美國隊今天對上日本隊一樣猛，1局上就先攻下3分，日本隊苦苦追趕，3局下柏木春瑛的2分砲追到1分差，4局上美國隊攻下4分，4局下日本隊也攻下4分，緊咬不放。

6局上風雲變色，美國隊無人出局攻占二、三壘，里昂（Jordan Leon）的高飛犧牲打得分，不過美國隊接下來連續7人上壘，直到薩肯（Jonah Saken）的高飛犧牲打才出現第2個出局數，卻也已攻下了6分。

攻勢還沒結束，2出局後美國隊安打、安打、觸身球，再添2分外還是滿壘，羅曼（Anthony Ramon）一棒把球掃出左外野，一發滿貫砲之後，下一棒佛勞斯托（Anthony Frausto）也敲出陽春砲，個人連兩場開轟。

日本隊在6局一共動用了4名投手才投完第6局，沒人能適時阻止美國隊攻勢，而先發投手柏木春瑛3.2局被敲6支安打，雖然丟掉7分但都非責失。

美國全隊敲了16支安打，羅曼5打數2安打，包辦7分打點是全隊最多，佛勞斯托、薩肯成績都是4打數4安打、3分打點。

在台南舉行的U12世界盃少棒賽，美國隊展現火力擊敗日本隊，羅曼（Anthony Ramon）包辦7分打點。圖／中華棒協提供
在台南舉行的U12世界盃少棒賽，美國隊展現火力擊敗日本隊，羅曼（Anthony Ramon）包辦7分打點。圖／中華棒協提供

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