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中職／「慶baby」魅力拭目以待 和昌仔暢聊棒球和穿搭

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
江少慶。記者黃仲裕／攝影
江少慶。記者黃仲裕／攝影

富邦悍將隊本土王牌江少慶將負責明星賽中華隊的第二場先發，生涯第一次參與中職明星賽，有沒有機會看到「慶baby」釋放可愛魅力？他笑答：「看臨場反應、當天狀況，大家期待一下。」

今年明星賽以中華隊、明星隊的形式對抗兩場，首戰由票選投手第一高票的古林睿煬負責，江少慶則投第二場。

江少慶今天賽前與李振昌一起傳接球，也聊了不少，兩人過去都效力美職印地安人隊體系，在江少慶眼中，李振昌是看著自己一路成長軌跡的前輩。江少慶說：「在印地安人時滿有接觸，在棒球成長過程中，他看過我很多成長的細節，這次也有提醒我一些事情，關於丟球、穿著。」

江少慶說兩人個性相近，都是不多話的類型，「算是調性有點像吧！都比較正經。」這回把握明星賽的機會相處，他說：「相隔那麼多年沒有聚在一起，很多事情都不一樣了，投球技術層面上也有不一樣，和他聊得滿多。」

生涯首度參與中職明星賽，江少慶的目標還是瞄準把最好的球技獻給球迷，尤其這回穿著中華隊的球衣出賽，和以往的明星賽不同，「想把自己技術表現得更漂亮，這次看起來也是打認真的比賽，大家都會盡力表現。」

被問到想不想在明星賽上場打擊，江少慶笑答：「比較想打全壘打大賽」，他就讀穀保家商時期曾拿過全壘打王，但對於自己的打擊能耐，他坦言：「還是有差啦！太久沒有摸棒子了，所以不太一樣。」

明星賽 江少慶 中華隊 古林睿煬 李振昌

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