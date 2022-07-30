快訊

高雄鼠窩民宅清出24噸垃圾 清潔員苦忍「蟑螂雨」終於清到5樓

評／薑還是老的辣？波洛西的戰略模糊 挑動美中緊張神經

論文草稿寫「請智堅自我發揮」遭徐巧芯質疑 林智堅競辦回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林智勝40歲轟進全壘打大賽決賽 拿莫模仿到晉級

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
林智勝預賽敲出8轟，晉級全壘打大賽決賽。記者黃仲裕／攝影
林智勝預賽敲出8轟，晉級全壘打大賽決賽。記者黃仲裕／攝影

中職明星周末今天登場，今年全壘打大賽分成兩天進行，首日預賽進行7搶4，最終許基宏以預賽最多的11轟晉級，林子豪、林智勝、拿莫．伊漾搶下另外3張決賽門票。

拿莫．伊漾在首日的技術挑戰賽表現搶眼，頂著一頭「明星賽限定」雷鬼辮的他，先在野手速球王模仿陳義信的投球動作，投出149公里的生涯最速，轉過去看到計分板上的數字，他也嚇一跳，他對成績滿意，但更滿意的是模仿秀，「100分像，對模仿最有信心。」

人還在受訪時，拿莫．伊漾已經聽到全壘打大賽唱名呼喚，趕緊上場展開他的全壘打模仿秀，作為第一位上場選手繳出6轟。

許基宏在預賽敲出11轟，全壘打數領先眾家好手，遞補林安可參賽的林子豪則有9轟、排名第2，林智勝敲出8轟，拿莫・伊漾與陳子豪都是6轟，拿莫・伊漾20次揮擊敲出6轟、成功率0.300，陳子豪則是31次出棒敲出6轟、成功率0.194，拿莫・伊漾憑藉成功率勝出。

除了陳子豪外，朱育賢敲出5轟，曾陶鎔敲出4轟，3人同樣都止步預賽。

晉級的4位選手將在明天決賽上場，決定今年冠軍誰屬，林智勝將以40歲高齡挑戰生涯第4座全壘打大賽冠軍。

林智勝 陳子豪

延伸閱讀

中職／40歲林智勝4安猛打 三分砲轟倒兄弟

中職／預演全壘打大賽 林智勝三分砲300轟M6

中職／許基宏上演國道歷險記 悍將隊巴護送回象巴

中職／林智勝在休息區跌倒再拚 原來吃了止痛藥上場

相關新聞

中職／林靖凱飆速150公里奪冠 呼叫餅總領先時給他投

今天所投出的第3球亮出150公里，林靖凱的球速讓全場驚呼，他以個人總和443公里成為本屆野手速球王，對於例行賽領先登板不...

中職／林智勝40歲轟進全壘打大賽決賽 拿莫模仿到晉級

中職明星周末今天登場，今年全壘打大賽分成兩天進行，首日預賽進行7搶4，最終許基宏以預賽最多的11轟晉級，林子豪、林智勝、...

中職／林立以為替補結果4棒 餅總想看看不同的台灣4棒

中職明星賽今年以中華隊與明星隊的名義交手，國家隊的第4棒由今年聯盟最強打者林立來負責，總教練林岳平認為交給他毋庸置疑，也...

中職／前一晚先串門子 江坤宇、林靖凱CP相信過往默契

林靖凱、江坤宇這組中職場上的「官配」，今天要在明星賽扛起中華隊的二、游大關，昨晚兩人飯店房間就在斜對面，早已把握機會串門...

中職／173的「天憲」共組外野 郭天信換個位置跑起來

中華隊陣中有兩名慣守中外野的矮將，總教練林岳平今天選擇將中外野交給陳傑憲，郭天信則挪到右外野，餅總有考量；年輕有勁的「天...

中職／無意挑戰野手速球王 林安可笑答：輸掉更丟臉

林安可跨入職棒第4個年頭，才首度迎來明星賽初體驗，今年因傷勢剛癒而辭退全壘打大賽，被問到對其他競賽、尤其是野手速球王的參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。