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中職／林智勝40歲轟進全壘打大賽決賽 拿莫模仿到晉級
中職明星周末今天登場，今年全壘打大賽分成兩天進行，首日預賽進行7搶4，最終許基宏以預賽最多的11轟晉級，林子豪、林智勝、拿莫．伊漾搶下另外3張決賽門票。
拿莫．伊漾在首日的技術挑戰賽表現搶眼，頂著一頭「明星賽限定」雷鬼辮的他，先在野手速球王模仿陳義信的投球動作，投出149公里的生涯最速，轉過去看到計分板上的數字，他也嚇一跳，他對成績滿意，但更滿意的是模仿秀，「100分像，對模仿最有信心。」
人還在受訪時，拿莫．伊漾已經聽到全壘打大賽唱名呼喚，趕緊上場展開他的全壘打模仿秀，作為第一位上場選手繳出6轟。
許基宏在預賽敲出11轟，全壘打數領先眾家好手，遞補林安可參賽的林子豪則有9轟、排名第2，林智勝敲出8轟，拿莫・伊漾與陳子豪都是6轟，拿莫・伊漾20次揮擊敲出6轟、成功率0.300，陳子豪則是31次出棒敲出6轟、成功率0.194，拿莫・伊漾憑藉成功率勝出。
除了陳子豪外，朱育賢敲出5轟，曾陶鎔敲出4轟，3人同樣都止步預賽。
晉級的4位選手將在明天決賽上場，決定今年冠軍誰屬，林智勝將以40歲高齡挑戰生涯第4座全壘打大賽冠軍。
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