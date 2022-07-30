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中職／林靖凱飆速150公里奪冠 呼叫餅總領先時給他投

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
林靖凱奪得野手速球王冠軍。記者黃仲裕／攝影
林靖凱奪得野手速球王冠軍。記者黃仲裕／攝影

今天所投出的第3球亮出150公里，林靖凱球速讓全場驚呼，他以個人總和443公里成為本屆野手速球王，對於例行賽領先登板不是沒有野心，今天用150公里的球速在總教練林岳平面前展示投球實力，「我就丟給他看啊！看他給不給我機會。」

其實本屆參賽名單原本沒有林靖凱，而是尋求連霸的詹子賢，本周因為確診必須退出戰場，才改由林靖凱遞補，一舉成為冠軍，擊敗拿莫．伊漾的436公里、郭天信的426公里、王勝偉的417公里。

林靖凱也透露，其實自己原本就很想參加，「一開始沒有我，其實那時就滿想參加，想知道自己球速還有多快，以前也當過投手，已經很久沒丟了。」後來剛好遞補進去，他也很慶幸，「剛好遞補到，不然這屆速球王就不是我。」

林靖凱在熱身時，林岳平就在一旁邊觀賞、邊讚嘆：「很快欸！」他笑答：「上去丟就知道，如果明天沒投手，我可以準備。」

他在高三時球速約146公里，自認今天應有能力投到145公里上下，結果第1球投出146公里，球速越催越快，第2球147公里，第3球更是直接衝上150公里，引起現場驚呼；最後一名登場選手拿莫伊漾表現也不俗，第3球達到149公里。

林靖凱曾在例行賽有過兩場登板經驗，但他其實很想在領先時上場，「我就丟給他看啊！看他給不給我機會。」至於今天洲際球場的測速槍是否是「快樂槍」？他說：「所以我才說等例行賽看看咩！到時就是見真章了。」

林岳平對於林靖凱的150公里火球給出評價，認為確實有天賦及爆發力，「我知道他的能力大概有146、147公里，最後一球還是低角度的位置。」至於要不要考慮讓林靖凱投球？餅總笑回：「還是好好當野手就好」。

林靖凱 球速 林岳平

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