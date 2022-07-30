日職／吳念庭1安2保送1打點 西武擊敗軟銀
旅日西武獅隊野手吳念庭今天先發出賽，開賽就有適時安打幫助球隊添分，今天總計1安2保送貢獻1分打點，西武隊終場以6比0擊敗軟銀隊。
日本職棒埼玉西武獅隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打5棒、守三壘，西武隊1局就有攻勢，外崎修汰敲出安打，1人出局後森友哉選到四壞保送，山川穗高安打送回第1分，吳念庭敲出左外野方向安打送回第2分。
西武隊2局靠著源田壯亮二壘打，一棒再拿2分，吳念庭3局選到四壞保送上壘，4局西武隊再起攻勢，靠著鈴木將平、森友哉、山川穗高接連安打再拿2分，吳念庭敲出捕手上方飛球出局，沒能再延續攻勢。
吳念庭6局敲出投手方向滾地球出局，9局1人出局後選到四壞保送，但隊友火力沒有串聯，西武隊沒有再添分數。
吳念庭今天總計3打數敲出1支安打，選到2次保送，貢獻1分打點，賽後打擊率2成27。
西武隊先發投手與座海人展現壓制力，今天投出完封勝，用112球投9局，被敲出7支安打，投出5次三振、無失分，拿下勝投。
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