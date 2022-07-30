快訊

高雄鼠窩民宅清出24噸垃圾 清潔員苦忍「蟑螂雨」終於清到5樓

評／薑還是老的辣？波洛西的戰略模糊 挑動美中緊張神經

論文草稿寫「請智堅自我發揮」遭徐巧芯質疑 林智堅競辦回應

日職／吳念庭1安2保送1打點 西武擊敗軟銀

中央社／ 台北30日電
旅日西武獅隊野手吳念庭今天先發出賽，開賽就有適時安打幫助球隊添分，今天總計1安2保送貢獻1分打點。 擷圖自推特
旅日西武獅隊野手吳念庭今天先發出賽，開賽就有適時安打幫助球隊添分，今天總計1安2保送貢獻1分打點。 擷圖自推特

旅日西武獅隊野手吳念庭今天先發出賽，開賽就有適時安打幫助球隊添分，今天總計1安2保送貢獻1分打點，西武隊終場以6比0擊敗軟銀隊。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與福岡軟銀鷹隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打5棒、守三壘，西武隊1局就有攻勢，外崎修汰敲出安打，1人出局後森友哉選到四壞保送，山川穗高安打送回第1分，吳念庭敲出左外野方向安打送回第2分。

西武隊2局靠著源田壯亮二壘打，一棒再拿2分，吳念庭3局選到四壞保送上壘，4局西武隊再起攻勢，靠著鈴木將平、森友哉、山川穗高接連安打再拿2分，吳念庭敲出捕手上方飛球出局，沒能再延續攻勢。

吳念庭6局敲出投手方向滾地球出局，9局1人出局後選到四壞保送，但隊友火力沒有串聯，西武隊沒有再添分數。

吳念庭今天總計3打數敲出1支安打，選到2次保送，貢獻1分打點，賽後打擊率2成27。

西武隊先發投手與座海人展現壓制力，今天投出完封勝，用112球投9局，被敲出7支安打，投出5次三振、無失分，拿下勝投。

吳念庭

延伸閱讀

日職／宋家豪中繼1局無失分 吳念庭連兩場代打敲安

日職／吳念庭三壘打1打點 宋家豪中繼飆速151公里

日職／王柏融重返一軍連6打數無安打 吳念庭獲1保送得1分

日職／王柏融攜3K秀回歸一軍 與吳念庭同場先發都沒表現

相關新聞

中職／林靖凱飆速150公里奪冠 呼叫餅總領先時給他投

今天所投出的第3球亮出150公里，林靖凱的球速讓全場驚呼，他以個人總和443公里成為本屆野手速球王，對於例行賽領先登板不...

中職／林智勝40歲轟進全壘打大賽決賽 拿莫模仿到晉級

中職明星周末今天登場，今年全壘打大賽分成兩天進行，首日預賽進行7搶4，最終許基宏以預賽最多的11轟晉級，林子豪、林智勝、...

中職／林立以為替補結果4棒 餅總想看看不同的台灣4棒

中職明星賽今年以中華隊與明星隊的名義交手，國家隊的第4棒由今年聯盟最強打者林立來負責，總教練林岳平認為交給他毋庸置疑，也...

中職／前一晚先串門子 江坤宇、林靖凱CP相信過往默契

林靖凱、江坤宇這組中職場上的「官配」，今天要在明星賽扛起中華隊的二、游大關，昨晚兩人飯店房間就在斜對面，早已把握機會串門...

中職／173的「天憲」共組外野 郭天信換個位置跑起來

中華隊陣中有兩名慣守中外野的矮將，總教練林岳平今天選擇將中外野交給陳傑憲，郭天信則挪到右外野，餅總有考量；年輕有勁的「天...

中職／無意挑戰野手速球王 林安可笑答：輸掉更丟臉

林安可跨入職棒第4個年頭，才首度迎來明星賽初體驗，今年因傷勢剛癒而辭退全壘打大賽，被問到對其他競賽、尤其是野手速球王的參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。