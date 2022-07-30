聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／無意挑戰野手速球王 林安可笑答：輸掉更丟臉

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
林安可跨入職棒第4個年頭，才首度迎來明星賽初體驗。 聯合報系資料照
林安可跨入職棒第4個年頭，才首度迎來明星賽初體驗。 聯合報系資料照

林安可跨入職棒第4個年頭，才首度迎來明星賽初體驗，今年因傷勢剛癒而辭退全壘打大賽，被問到對其他競賽、尤其是野手速球王的參戰意願，他笑答：「不要讓自己難堪啦！」

林安可在2019年下半季加入中職，前兩個完整賽季成績都很出色，但碰上明星賽連兩年因疫情取消，直到今年才是他跨入職棒後首度參與這場夏日棒球盛會，雖因傷勢問題辭退全壘打大賽，但他自認目前投入賽事已無問題。

林安可先前歸隊一軍只打一場就被降下二軍，但其實傷勢沒有大礙，只是全力揮擊時會有顧忌，因此才讓他先下二軍調整；這回參與明星賽，總教練林岳平定調他是復健賽，剛好藉此機會檢視目前的揮擊狀態。

林安可表示，目前手都是正常狀態，近期也都有在二軍出賽，這次在明星賽正常出賽沒有問題。

打到第4年才首度參與明星賽，林安可說：「前兩年因為疫情，剛好打得好的時候都沒有明星賽，今年滿榮幸可以進入明星賽。」

被問到對其他競賽的興趣，林安可選擇打準大賽，「本身型態不是這樣的感覺，想要嘗試看看。」至於野手速球王，林安可還真的有點怕怕，「等一下我輸掉，這樣更丟臉，不要讓自己難堪啦！」

明星賽 林安可

延伸閱讀

中職／173的「天憲」共組外野 郭天信換個位置跑起來

中職／林立以為替補結果4棒 餅總想看看不同的台灣4棒

中職／日系傑尼獅！林安可化身浪人武士 布雷克去年就想參與

中職／回歸首戰提前退場 林安可敲界外球表情痛苦

相關新聞

中職／林立以為替補結果4棒 餅總想看看不同的台灣4棒

中職明星賽今年以中華隊與明星隊的名義交手，國家隊的第4棒由今年聯盟最強打者林立來負責，總教練林岳平認為交給他毋庸置疑，也...

中職／前一晚先串門子 江坤宇、林靖凱CP相信過往默契

林靖凱、江坤宇這組中職場上的「官配」，今天要在明星賽扛起中華隊的二、游大關，昨晚兩人飯店房間就在斜對面，早已把握機會串門...

中職／173的「天憲」共組外野 郭天信換個位置跑起來

中華隊陣中有兩名慣守中外野的矮將，總教練林岳平今天選擇將中外野交給陳傑憲，郭天信則挪到右外野，餅總有考量；年輕有勁的「天...

中職／無意挑戰野手速球王 林安可笑答：輸掉更丟臉

林安可跨入職棒第4個年頭，才首度迎來明星賽初體驗，今年因傷勢剛癒而辭退全壘打大賽，被問到對其他競賽、尤其是野手速球王的參...

小馬青棒／黃保羅先發無失分 桃園平鎮首戰2轟擊敗地主

桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，今天首戰與地主德州聖安東尼奧隊交手，由準職棒球員黃保羅先發投1局無失分，桃園平...

日職／田中將大想回鍋洋基難如願 若續留樂天下季薪水恐砍半

頂著今年日職最高薪9億日圓頭銜的樂天金鷹王牌田中將大，近日傳出想重返洋基效力，但他本季僅繳出5勝7敗、ERA 2.81，與巔峰時期主宰聯盟表現差距甚遠，日媒也指出若他明年選擇續留樂天，薪水有可能遭到減

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。