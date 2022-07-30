中職／無意挑戰野手速球王 林安可笑答：輸掉更丟臉

林安可跨入職棒第4個年頭，才首度迎來明星賽初體驗，今年因傷勢剛癒而辭退全壘打大賽，被問到對其他競賽、尤其是野手速球王的參戰意願，他笑答：「不要讓自己難堪啦！」

林安可在2019年下半季加入中職，前兩個完整賽季成績都很出色，但碰上明星賽連兩年因疫情取消，直到今年才是他跨入職棒後首度參與這場夏日棒球盛會，雖因傷勢問題辭退全壘打大賽，但他自認目前投入賽事已無問題。

林安可先前歸隊一軍只打一場就被降下二軍，但其實傷勢沒有大礙，只是全力揮擊時會有顧忌，因此才讓他先下二軍調整；這回參與明星賽，總教練林岳平定調他是復健賽，剛好藉此機會檢視目前的揮擊狀態。

林安可表示，目前手都是正常狀態，近期也都有在二軍出賽，這次在明星賽正常出賽沒有問題。

打到第4年才首度參與明星賽，林安可說：「前兩年因為疫情，剛好打得好的時候都沒有明星賽，今年滿榮幸可以進入明星賽。」

被問到對其他競賽的興趣，林安可選擇打準大賽，「本身型態不是這樣的感覺，想要嘗試看看。」至於野手速球王，林安可還真的有點怕怕，「等一下我輸掉，這樣更丟臉，不要讓自己難堪啦！」