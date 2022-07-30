中職／173的「天憲」共組外野 郭天信換個位置跑起來
中華隊陣中有兩名慣守中外野的矮將，總教練林岳平今天選擇將中外野交給陳傑憲，郭天信則挪到右外野，餅總有考量；年輕有勁的「天哥」則已接獲指示，傑憲學長要他能接的盡量接。
明星賽首戰中華隊先發打線，由郭天信負責第一棒、右外野，陳傑憲則是第三棒、中外野，林岳平坦言，確實曾有讓年輕人（郭天信）去跑的想法，「其實有這個考量，但是認為傑憲在中外野比較拿手，成晉、郭天信應該會比陳傑憲移到兩邊還要好，就讓陳傑憲固定在中外野。」
陳傑憲也坦言，自己對中外野比較熟悉，「突然把我移到兩邊可能比較陌生，教練怎麼安排、就怎麼做。」郭天信則瞇起笑眼說，可以被排上場就很開心，「我覺得守哪一邊都還好，可以比賽就很高興。」
郭天信透露，剛剛已經和傑憲聊過，「學長說，我可以接的就盡量去接，還是給我跑，只是換個位置跑，當然如果對方有喊聲，彼此還是會讓啦。」兩人先前曾有身高之爭，現在兩位173公分的矮將共組外野，郭天信直呼特別，還幫組合取了名字「天憲」。
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