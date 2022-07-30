U12世界盃／5局提前KO 韓國14：0擊敗捷克奪首勝

中央社／ 台北30日電
U12世界盃棒球賽30日韓國隊（圖）與捷克隊比賽，韓國隊投打發揮以14比0、5局拿下首勝，捷克吞下2連敗。 圖／中華民國棒球協會提供
U12世界盃棒球賽30日韓國隊（圖）與捷克隊比賽，韓國隊投打發揮以14比0、5局拿下首勝，捷克吞下2連敗。 圖／中華民國棒球協會提供

U12世界盃棒球賽今天韓國隊與捷克隊比賽，韓國隊中繼投手李株赫3局5K、好投壓制，金睿燦開轟、單場貢獻5分打點，率隊以14比0、5局拿下首勝，捷克吞下2連敗。

U12世界盃棒球賽昨天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，韓國隊昨天比賽輪空，今天首戰與捷克隊交手。

兩隊首局沒有拿下分數，韓國隊2局下靠著單局9支安打、1次四壞保送、捷克隊守備失誤，一口氣攻下8分、奠定勝基。

韓國隊3局再起攻勢，先靠著接連安打、保送拿下2分，金睿燦敲出3分砲，接著攻勢延續，成民載適時安打，送回團隊第14分。

韓國隊今天先發投手洪譽星投1局沒被敲出安打，投出1次三振、3次保送，無失分，李株赫中繼登板投3局，被敲1支安打投出5次三振、2次保送，成民載後援投1局被敲1支安打，投出1次三振，2人也都沒有失掉分數、替球隊守住勝利，李株赫為勝投。

韓國隊拿下首勝，明天將與日本隊交手，捷克隊昨天不敵美國隊，今天吞下2連敗，明天休兵1天，8月1日與日本隊碰頭。

U12世界盃棒球賽韓國隊30日首戰與捷克隊交手，韓國隊投打發揮以14比0、5局拿下首勝。 圖／中華民國棒球協會提供
U12世界盃棒球賽韓國隊30日首戰與捷克隊交手，韓國隊投打發揮以14比0、5局拿下首勝。 圖／中華民國棒球協會提供

U12世界盃棒球賽30日韓國隊與捷克隊比賽，韓國隊中繼投手李株赫3局5K、好投壓制，率隊以14比0、5局拿下首勝。 圖／中華民國棒球協會提供
U12世界盃棒球賽30日韓國隊與捷克隊比賽，韓國隊中繼投手李株赫3局5K、好投壓制，率隊以14比0、5局拿下首勝。 圖／中華民國棒球協會提供

棒球

延伸閱讀

MiLB／K功一起升級 林昱珉1A首戰5局飆9K

捷克代表羅姆拉爾將離任 歡送宴透露最愛台灣小籠包

U12世界盃／陳瑞鑫代打建功 感謝教練團信任

U12世界盃／中華隊長敲再見安 開幕戰驚險逆轉巴拿馬

相關新聞

中職／林立以為替補結果4棒 餅總想看看不同的台灣4棒

中職明星賽今年以中華隊與明星隊的名義交手，國家隊的第4棒由今年聯盟最強打者林立來負責，總教練林岳平認為交給他毋庸置疑，也...

中職／前一晚先串門子 江坤宇、林靖凱CP相信過往默契

林靖凱、江坤宇這組中職場上的「官配」，今天要在明星賽扛起中華隊的二、游大關，昨晚兩人飯店房間就在斜對面，早已把握機會串門...

中職／173的「天憲」共組外野 郭天信換個位置跑起來

中華隊陣中有兩名慣守中外野的矮將，總教練林岳平今天選擇將中外野交給陳傑憲，郭天信則挪到右外野，餅總有考量；年輕有勁的「天...

中職／無意挑戰野手速球王 林安可笑答：輸掉更丟臉

林安可跨入職棒第4個年頭，才首度迎來明星賽初體驗，今年因傷勢剛癒而辭退全壘打大賽，被問到對其他競賽、尤其是野手速球王的參...

小馬青棒／黃保羅先發無失分 桃園平鎮首戰2轟擊敗地主

桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，今天首戰與地主德州聖安東尼奧隊交手，由準職棒球員黃保羅先發投1局無失分，桃園平...

日職／田中將大想回鍋洋基難如願 若續留樂天下季薪水恐砍半

頂著今年日職最高薪9億日圓頭銜的樂天金鷹王牌田中將大，近日傳出想重返洋基效力，但他本季僅繳出5勝7敗、ERA 2.81，與巔峰時期主宰聯盟表現差距甚遠，日媒也指出若他明年選擇續留樂天，薪水有可能遭到減

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。