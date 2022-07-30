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中職／前一晚先串門子 江坤宇、林靖凱CP相信過往默契

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
林靖凱(左)、江坤宇(右)這組中職場上的「官配」，今天要在明星賽扛起中華隊的二、游大關 聯合報系資料照
林靖凱(左)、江坤宇(右)這組中職場上的「官配」，今天要在明星賽扛起中華隊的二、游大關 聯合報系資料照

林靖凱江坤宇這組中職場上的「官配」，今天要在明星賽扛起中華隊的二、游大關，昨晚兩人飯店房間就在斜對面，早已把握機會串門子聊天，至於今天場上的搭配默契，兩人選擇相信過往默契，場上隨機應變。

兩人過去在平鎮高中就是老搭檔，進入中職後首度有機會同隊，一起被納入明星賽中華隊陣中，今天將分別負責先發游擊、二壘，總教練林岳平說：「確實兩個守備都相當好，利用這次機會，大家看到他們進到職業殿堂後再次搭配，會有怎樣的火花，我和大家一樣拭目以待。」

青棒時期打國際賽當室友，這回雖然飯店是一人一間，但串門子也少不了，兩人的房間就在斜對面。林靖凱說：「他有來找我，我們在聊都不是聊棒球的事，都是一些幹話。」至於聊完有沒有回到各自房間，林靖凱好無言，「當然有啊！我們現在分房睡，不用一起睡。」

兩人在今天中午12點還在洲際球場外被不少球迷直擊，一起騎著腳踏車從洲際球場出發，畫面青春又浪漫，江坤宇笑著澄清不是約會，「是去拿東西，因為有點距離，騎腳踏車比較快。」

兩小無猜今天在場上共組二游，兩人都說事前沒有討論過，江坤宇說：「隨機應變，默契應該還在。」林靖凱則回應：「還沒講好，不知道。」對於媒體表態期待，林靖凱也知道，「應該不只你們期待，球迷也期待。」

林靖凱 明星賽 江坤宇

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