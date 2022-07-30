中職／林立以為替補結果4棒 餅總想看看不同的台灣4棒

中職明星賽今年以中華隊與明星隊的名義交手，國家隊的第4棒由今年聯盟最強打者林立來負責，總教練林岳平認為交給他毋庸置疑，也想看看能否打出不一樣的台灣4棒人選。

中華隊由統一獅隊總教練林岳平執掌兵符，今天的首戰先發打線在昨天晚間出爐，第4棒由在樂天桃猿隊也甚少擔任4棒的林立出任，外界多少有點意外。

林岳平對此直言：「林立4棒沒什麼好說的啊！這個聯盟所有打擊獎項都是他在領先，票選陣容裡也是比較有打擊火力的打者，看看有沒有不一樣的台灣第4棒人選，他可以啦！他所有打擊內容，力量、速度、擊球率都是佼佼者。」

林立也是昨天看到打線放榜才知道自己擔任4棒，坦言有意外，「一開始覺得怎麼會是我。」被問到原先預期被放在幾棒，他說：「候補吧！因為守備來講，當然不可能和靖凱比，打的話還有基宏、俊秀他們，沒想到會放在DH，想說準備後面。」

扛起國家隊的第4棒，林立不諱言有壓力，「多少會有，畢竟在自己隊上也很少打四棒。」他也說：「既然教練看得起我，努力把自己最好的東西表現出來，盡力去做，也不用因為結果好壞，定義自己的能力。」