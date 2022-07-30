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日職／田中將大想回鍋洋基難如願 若續留樂天下季薪水恐砍半
頂著今年日職最高薪9億日圓頭銜的樂天金鷹王牌田中將大，近日傳出想重返洋基效力，但他本季僅繳出5勝7敗、ERA 2.81，與巔峰時期主宰聯盟表現差距甚遠，日媒也指出若他明年選擇續留樂天，薪水有可能遭到減半。
據《日刊現代》報導，有位知情人士透露，田中將大希望在合約到期後重返大聯盟前東家洋基隊，雖然他要轉戰大聯盟其他球隊機會較大，但田中將大並無意願。然而考量日職太平洋本季呈現投高打低，全聯盟僅有2人打擊率超過三成，田中繳出的成績並不算頂尖，也很難讓洋基有興趣，續留樂天機率仍較高。
此外報導中認為年薪也是一大問題，以田中這兩年的表現，很難與全日職最高的9億日圓相符，最壞情況年薪可能會砍半。
事實上田中本季15場先發仍有11場優質先發，102.1局送出82次三振，防禦率2.81與WHIP1.04，不過連兩季隊友都不幫忙，只拿下5勝7敗，去年成績則是4勝9敗、防禦率3.01。
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