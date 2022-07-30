少棒／小馬聯盟錦標賽首戰 高雄中正國小逆轉勝

高雄市中正國小帶著各界期待征戰美國「小馬聯盟世界少棒錦標賽」，29日首戰對上實力堅強的多明尼加，一開始領先再到落後，最後逆轉勝，終場以7比5，兩分之差擊敗對手奪得勝利。

中正國小與多明尼加戰台灣時間29日晚上十點 登場，球隊老師在社群媒體上熱心分享賽程轉播，吸引許多人上線觀賽，美國比賽現場也有僑胞到場揮舞中華民國國旗高雄小將加油。

高雄市中正國小帶著各界期待征戰美國少棒錦標賽」，29日首戰對上實力堅強的多明尼加，一開始領先再到落後，最後逆轉勝。圖／高市教育局提供

領隊中正國小校長吳軒銘説，美國氣溫很高，但孩子全力以赴，這場比賽，高雄小將後攻，先在1局下半場靠著多明尼加投手的失誤和觸身球上壘，接著擊出1支安打拿到第1分。3局下姜晉堯打上二壘打，與三壘演出成功雙盗壘，再拿2分。隨後多隊投手違規，三壘跑者跑回本壘拿下第4分。

多明尼加 一路掛蛋到5局上，沒想到中正國小此時守備多次失誤，反到讓多隊一口氣攻回5分，逆轉局勢。5局下，中正國急起直追，努力追回3分，反超多明尼加隊，6局上，多明尼加隊因出現球員人數不足，裁判沒收比賽，高雄小將取得首勝。

吳軒銘説，高雄小將一度連連失分但不氣餒，奮戰到最後一刻，成功逆轉勝，相信後續場次應會打得更好。