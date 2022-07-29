快訊

設立不到一年走人 網路家庭宣布技術長陳俊仰辭職

日職／宋家豪連6場出賽無失分 張奕中繼飆150公里

中央社／ 台北29日電
宋家豪。 擷圖自畫面(資料照)
宋家豪。 擷圖自畫面(資料照)

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援登板，投1局被敲1支安打，近期連6場出賽無失分；歐力士猛牛隊投手張奕今天中繼1局，也沒有失掉分數，最快球速150公里。

日本職棒樂天金鷲隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，兩隊8局打完樂天隊1比2落後，樂天隊9局派出台灣投手宋家豪後援登板。

宋家豪1人出局後被敲出中外野方向安打，但接著讓打者敲出游擊方向滾地球、形成雙殺，沒有失掉分數，今天總計用17球投1局，被敲出1支安打，沒有保送、無失分，球隊終場以1比2吞敗，宋家豪無關勝敗，賽後防禦率2.79。

歐力士猛牛隊今天與千葉羅德海洋隊交手，兩隊6局打完歐力士隊5比8落後，歐力士隊7局下換上台灣投手張奕登板中繼，被首名打者敲出二壘打，接著投出觸身球保送，但及時回穩，連抓3個出局數，沒有失掉分數。

張奕今天總計用20球投1局，被敲出1支安打，投出1次觸身球保送，無失分，最快球速150公里，兩隊鏖戰至延長賽12局，歐力士隊9比8拿勝，張奕無關勝敗，賽後防禦率2.29。

歐力士猛牛 樂天金鷲 宋家豪

延伸閱讀

日職／宋家豪中繼1局無失分 吳念庭連兩場代打敲安

日職／宋家豪投1局無失分中繼成功 王柏融代打吞K

日職／吳念庭三壘打1打點 宋家豪中繼飆速151公里

日職／宋家豪拿下本季第4勝 張奕2局2責失無關勝敗

相關新聞

U12世界盃／中華隊長敲再見安 開幕戰驚險逆轉巴拿馬

U12世界盃少棒賽今天在台南亞太棒球村開打，地主中華隊在開幕戰面對巴拿馬隊，前半段打得很悶，還好6局下演出逆轉秀，單局攻...

U12世界盃／陳瑞鑫代打建功 感謝教練團信任

U12世界盃棒球開打，台灣隊強打陳瑞鑫先前因傷休息一陣子，今天6局代打敲出關鍵追平安，幫助球隊以4比3擊敗巴拿馬，陳瑞鑫...

中職／明星賽兩隊先發公布 郭天信扛中華隊開路先鋒

中華職棒明星對抗賽將在明、後天在台中洲際棒球場開打，今天公布中華隊和明星隊第一天的先發陣容，中華隊由郭天信擔任開路先鋒，...

經典賽／想組大谷、達比修最強日本隊 栗山英樹親自訪美

世界棒球經典賽將於明年3月正式回歸，擔任日本武士隊監督栗山英樹，透露他將在8月初親自赴美詢問幾位旅美好手參賽意願，盼能組成「現階段最強球隊。」 明年經典賽預賽B組將在日本東京巨蛋展開，昨舉行賽程

中職／幾天都睡不好…林哲瑄確定動刀後發聲 盼重視球場安全

富邦悍將隊外野手林哲瑄在23日新竹球場的飛撲接殺，撲出左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，昨天確定開刀治療，恢復期推估8...

日職／宋家豪連6場出賽無失分 張奕中繼飆150公里

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援登板，投1局被敲1支安打，近期連6場出賽無失分；歐力士猛牛隊投手張奕今天中繼1局，也沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。