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U12世界盃／陳瑞鑫代打建功 感謝教練團信任

中央社／ 台北29日電
U12世界盃棒球賽29日在台南開打，台灣隊首戰與巴拿馬隊交手，前5局一路落後，6局球帽反戴拚反攻，單局攻下3分，陳瑞鑫追平安、陳恩再見安打，率隊以4比3逆轉拿勝。（中華民國棒球協會提供）
U12世界盃棒球賽29日在台南開打，台灣隊首戰與巴拿馬隊交手，前5局一路落後，6局球帽反戴拚反攻，單局攻下3分，陳瑞鑫追平安、陳恩再見安打，率隊以4比3逆轉拿勝。（中華民國棒球協會提供）

U12世界盃棒球開打，台灣隊強打陳瑞鑫先前因傷休息一陣子，今天6局代打敲出關鍵追平安，幫助球隊以4比3擊敗巴拿馬，陳瑞鑫原本擔心趕不及出賽，很開心教練團相信自己。

U12世界盃棒球賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心開打，台灣隊首戰與巴拿馬隊交手，台灣隊前5局打完僅靠著吳聖智高飛犧牲打拿下1分。

6局下1比3落後，台灣隊高品瀚率先敲出二壘打，1人出局後歐子喬補上安打，台灣隊攻佔一、三壘，先靠著投手犯規跑回1分，2人出局後，代打陳瑞鑫適時安打送回追平分，陳恩再見安打、幫助球隊逆轉拿勝。

台灣隊先發投手吳聖智今天投2.2局被敲3支安打，投出3次三振，失掉2分非責失分、無關勝敗，打擊方面單場1安、貢獻1分打點。

台灣隊總教練賴朝榮表示，今天讓陣中王牌投手吳聖智扛先發，但發現他的球速、變化球表現不是很理想，把用球數控制在45顆之內，讓牛棚投手輪流登板。

至於敲出關鍵追平安的陳瑞鑫，賴朝榮表示，陳瑞鑫本來就是陣中強打，但因為先前練習時不小心受傷，休息了20幾天，讓他慢慢的調整，也一直給他鼓勵，還好最後來得及參加這個比賽，6局想著沒上場打就沒機會，「讓他上去拚、很開心有好的結果。」

陳瑞鑫表示，之前受傷時很擔心沒有辦法上場幫助隊友，謝謝教練團相信他，6局敲出適時安打、幫助球隊得分，他也鼓勵下一棒隊友陳恩放輕鬆，專注打到球就好。陳恩最後也敲出再見安打，幫助球隊拿下勝利。

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