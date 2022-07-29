U12世界盃／中華隊長敲再見安 開幕戰驚險逆轉巴拿馬

U12世界盃少棒賽今天在台南亞太棒球村開打，地主中華隊在開幕戰面對巴拿馬隊，前半段打得很悶，還好6局下演出逆轉秀，單局攻下3分，由隊長陳恩敲出再見安打，以4：3驚險搶下頭彩。

中華隊面對1：3落後，6局下靠著高品瀚、歐子喬連續安打，在1出局後攻占一、三壘，巴拿馬決定換投，沒想到剛換上的投手就發生投手犯規，奉送1分，代打的陳瑞鑫在2出局的絕境中靠腳程拚出內野安打，追平比數，接著陳恩把握機會當英雄，敲出外野三不管地帶的再見安打。

中華隊此戰動用「大谷規則」吳聖智扛起先發「第1棒、投手」，離開投手身分後還可以繼續打擊，這是世界棒壘球總會（WBSC）今年7月才通過的規則，未來WBSC舉辦的國際賽都可比照辦理，對投打二刀流選手有利。

吳聖智今天投球不太穩定，特別是在2局上，因為失誤、安打讓對手攻佔得點圈，2出局後又被連敲2安，丟掉2分，最終投了2.2局後轉往右外野守備，失2分。

中華隊打線前4局受制於巴拿馬先發投手卡馬雷納，僅敲出2支安打，吞下3次三振，幾次攻佔得點圈都無功而返，反而是巴拿馬在5局上追加1分，中華隊則直到5局下卡馬雷納退場後，留在場上打擊的吳聖智在三壘有人時敲出高飛犧牲打，打回第1分。

中華隊靠著6局下的逆轉秀搶下首勝，接下來兩天先後對上委內瑞拉、墨西哥，都被評價是本屆較難應付的對手。