中職／明星賽兩隊先發公布 郭天信扛中華隊開路先鋒

中華職棒明星對抗賽將在明、後天在台中洲際棒球場開打，今天公布中華隊和明星隊第一天的先發陣容，中華隊由郭天信擔任開路先鋒，中心棒次第3到5棒則是陳傑憲、林立、許基宏。

因疫情停辦兩年的明星賽正式回歸，中職聯盟會長蔡其昌、中華隊總教練林岳平與明星隊總教練林威助今天在歡迎晚宴上感謝所有的教練以及選手們。球迷們的期待也反映在票房上，首戰預售票截至今天為止已經突破1萬5000張，次戰也有近1萬1000張，兩日票房皆開出佳績。

中華隊先發投手為古林睿煬，先發9棒依序是第一棒郭天信（右外野）、第二棒江坤宇（游擊）、第三棒陳傑憲（中外野）、第四棒林立（指定打擊）、第五棒許基宏（一壘）、第六棒王威晨（三壘）、第七棒詹子賢（左外野）、第八棒林岱安（捕手）、第九棒林靖凱（二壘），其中詹子賢因確診退出此次明星賽，但因是票選先發而保留在名單上，將在開賽即換人。

明星賽隊先發投手為德保拉，先發9棒依序是第一棒王勝偉（游擊）、第二棒陳晨威（中外野）、第三棒陳子豪（右外野）、第四棒林智勝（指定打擊）、第五棒林子豪（三壘）、第六棒拿莫．伊漾（一壘）、第七棒岳東華（二壘）、第八棒曾陶鎔（左外野）、第九棒高宇杰（捕手）。

「野手速球王」兩隊各派兩位球員，並邀請4位YouTuber分別加入兩隊，每隊共4名選手參賽。每位選手有3球機會從投手丘投向本壘，球速加總最多公里數的隊伍獲勝。個人球速成績加總最高者，即為本次明星賽速球王。

「打準大賽」兩隊各派出3位選手，共6名選手參賽，每人有5次揮棒機會。場內將畫分為5個區域，各區域代表一個分數，擊出飛球於該區域落地則可得到相對應分數，若球直接擊中分數牌則得分加權3倍。第5次揮棒所得到的分數加權2倍，直接擊中分數牌則加權6倍分數。最終各隊選手分數加總較高的隊伍獲勝。個人分數加總最高者，即為本次明星賽打準王。

「全壘打大賽」採計時制，每位選手有3分鐘擊球時間，且每人中間有1次60秒的暫停時間，為保護選手也將執行擊球落地後，投手才能投下一球的規定，若將球打出球場外每球可額外獲得20秒，並於3分鐘正規賽結束，休息30秒後，進行額外加時賽。預賽打出最多全壘打的前4名選手，將晉級隔天決賽，若平手則比較「成功率」（全壘打數／揮擊次數）。

決賽規則與預賽相同，最終擊出最多全壘打者，即為本屆全壘打大賽冠軍，若全壘打支數相同則並列冠軍。決賽最後30秒為公益金球時間，每擊出一支全壘打，臺灣銀行將捐贈5克黃金存摺。