經典賽／想組大谷、達比修最強日本隊 栗山英樹親自訪美

世界棒球經典賽將於明年3月正式回歸，擔任日本武士隊監督栗山英樹，透露他將在8月初親自赴美詢問幾位旅美好手參賽意願，盼能組成「現階段最強球隊。」

明年經典賽預賽B組將在日本東京巨蛋展開，昨舉行賽程公布記者會，日本首戰是在明年3月9日迎戰中國，10日面對勁敵南韓，11日碰上資格賽晉級球隊，12日對上澳洲，取前2名晉級8強賽。

日本稍早也宣布，預計將會在11月9日、10日於札幌巨蛋跟澳洲進行2場熱身賽，成員將在10月宣布，栗山英樹透露，會考量日本職棒總冠軍賽，也可能徵召大學生等業餘選手。

此外，栗山英樹也計畫親自前往美國一趟，詢問多位旅美好手參賽意願，包括「二刀流」天使大谷翔平、強投教士達比修有和藍鳥菊池雄星、強打小熊鈴木誠也，「我希望能組成現階段最強球隊，我相信所有選手都想參與WBC。」

栗山英樹認為，日韓大戰是預賽最關鍵的一戰，「第2戰對韓國將是一場精彩的高水準比賽，最終獲勝很重要，從現在就要開始擬定戰略，是時候該決定要用什麼樣的球員去參加這場比賽。」日韓兩國在經典賽的累積對戰成績剛好為4勝4敗。