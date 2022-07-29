U12世界盃／美國單場8轟轟倒捷克 里昂單局雙響砲

U12世界盃少棒賽今天在台南開打，曾經締造三連霸壯舉的美國隊，今年第一場就展現驚人火力，1局下敲出4轟，包括里昂（Jordan Leon）的單局雙響砲，攻下14分；3局下又敲4轟多添10分，以24：0在4局提前扣倒捷克隊。

美國隊下午出擊，第1局就狂轟猛炸，整整打了2輪，從里昂兩分砲起頭，開局連續7人上壘，直到張博倫斯（Ty Chambless）的高飛犧牲打，才有第1個出局數，接著輪回到里昂時，他又敲出一發3分砲，下一棒奧馬利（Trent O’Malley）「背靠背」開轟，逼捷克隊換投，不料2個保送後，馬汀尼茲（Eli Martinez）也補上3分砲，拉開到14：0。

實力太過懸殊，美國隊在2局上大幅替換人手，火力安靜了1局，3局下又重新點燃，席爾斯（Major Ciers）、馬托斯（Cristian Matos）各轟一發2分砲，維拉維瓦（Maximus Villava）「背靠背」開轟，佛勞斯托（Anthony Frausto）最後又補上滿貫砲，單局再攻下10分。