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中職／林岳平公仔重現霸氣割喉 獅隊守護神主題日有梗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊「跨世代守護神」主題日超有梗，為兩代百救援投手「大餅」林岳平、救援王陳韻文推出紀念公仔。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「跨世代守護神」主題日超有梗，為兩代百救援投手「大餅」林岳平、救援王陳韻文推出紀念公仔。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「跨世代守護神」主題日超有梗，為兩代百救援投手推出紀念公仔，「大餅」林岳平是「霸氣割喉圍巴」，新世代救援王陳韻文也有「最佳救火員消防栓情境」，8月20、21日的高雄澄清湖主場賽事，推出限量搖頭公仔套票。

獅隊下半季第二波主題活動「光榮時刻-跨世代守護神」，將於8月20、21日連續兩天在高雄澄清湖棒球場舉辦，回顧統一獅隊史林岳平及陳韻文都曾經締造百救援榮耀紀錄，守護獅隊超過百場勝利，林岳平129次救援成功紀錄仍是中職聯盟最多紀錄，而新世代救援王陳韻文2019至2021年創下中職首位救援王三連霸紀錄，今年更準備挑戰超越林岳平的129次救援成功。

談到林岳平，絕對不能忘記2008年象獅總冠軍戰第五場，林岳平霸氣割喉，回應象迷問候心臟及賽後象迷圍巴場景，成為棒球故事津津樂道的難忘回憶。

而聊到陳韻文救援王三連霸之路，其中2020年與中信兄弟李振昌競爭更是精彩，拼到賽季結束雙方救援次數相同，最後陳韻文以防禦率較低成績勝出。

「光榮時刻-跨世代守護神」主題日，球隊特別推出「陳韻文最佳救火員消防栓情境」及「林岳平霸氣割喉圍巴情境」七吋搖頭公仔套票，限量推出500套，每套1280元，包含公仔、專屬LOGO集線器及當日賽事門票一組；其中周六款式為陳韻文搖頭公仔，周日款式為林岳平搖頭公仔，公仔套票座位區域為一壘K區、VIP A區、VIP B區。

除了「光榮時刻-跨世代守護神」公仔套票外，連續兩天購賣「內野ibon預售票」者 ，可兌換本次主題推出專屬集線器，周六贈送陳韻文款式、周日贈送林岳平款式，每場限量贈送，換完為止。

「光榮時刻-跨世代守護神」賽事門票，將於8月2日12：00至8月4日11：59開放2022年獅卡會員優先購票，8月4日12：00至8月6日11：59兆豐聯名卡優先購票，8月6日12：00全面開賣。

統一獅隊「跨世代守護神」主題日超有梗，為兩代百救援投手「大餅」林岳平、救援王陳韻文推出紀念公仔。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「跨世代守護神」主題日超有梗，為兩代百救援投手「大餅」林岳平、救援王陳韻文推出紀念公仔。圖／統一獅隊提供

林岳平 陳韻文 統一獅

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