U12世界盃／4局12K！墨西哥輾壓南非16分大勝
世界盃U12少棒賽今天在台南開打，首場比賽墨西哥隊就展現實力差距碾壓對手，以16：0在4局提前擊敗南非隊，先發投手潘尼亞（Perez Pena）與後援的菲利斯（Munoz Felix）更攜手送出12次三振，南非隊擠出一支安打避免吞下難堪紀錄。
潘尼亞今天先發登板後投出9上9下，全部都三振對手，4局接替的菲利斯單局也飆出3次三振，不過被敲出1支安打，差點完成連12出局數都是三振的壯舉。
墨西哥隊打現在1局下就靠3支安打攻下2分，3局下5支一壘安打加上中間保送、對手失誤，再追加5分，4局下更是打了12人次、攻下9分，馬丁尼茲（Espinoza Martinez）的3分打點二壘打將比數拉開到16分差，達成4局15分差的提前結束條件，終結比賽。
墨西哥全隊敲出14支安打，第7棒的馬丁尼茲敲出最多的4分打點，2支安打都是二壘打，而第6棒的里奧（Cuevas Leal）則是3打數3安打、3得分。
U12少棒賽下午還有美國對上捷克之戰，中華隊開幕戰則是在6點30分對上巴拿馬隊，另外原訂下午舉行的墨西哥對委內瑞拉之戰，因墨西哥有球員確診，出賽人數不足，裁定由委內瑞拉隊6：0獲勝。
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