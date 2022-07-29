中職／羅力帶財賣破200萬 8月3日頒獎儀式有神秘祝賀

富邦悍將隊洋投羅力7月23日在新竹棒球場對上味全龍隊拿下生涯第100勝，成為中職史上第4位百勝投手，球團為羅力推出百勝紀念商品受到球迷熱烈歡迎，結算至28日為止預購銷售額已破200萬元。羅力感謝球迷們的支持，他說：「這些收藏品很有紀念價值，我這一輩子都會記得這一刻，證明了我在台灣拿到了100勝。」

球團也將在8月3日新莊主場賽前舉辦生涯百勝頒獎儀式，入場球迷可以獲得限量百勝紀念板，另外亞瑟王、亞瑟傳奇家族會員還可報名場內觀禮，邀請球迷朋友一同參加。

羅力上周在新竹球場對龍隊繳出6局無失分，投出本季新高的單場8次三振，拿下本季第3勝、生涯第100勝，球團推出羅力100勝紀念商品，包括100勝紀念球衣、紀念球、紀念手套及紀念啤酒杯，從26日開放球迷預購。

羅力的100勝紀念球衣是球團準備給他的驚喜，直到當天9局下半時才提前讓羅力穿上，並在賽後脫下風衣亮相，羅力笑說：「看到球衣的第一眼就相當興奮，迫不及待想要和大家分享，在這（追逐百勝）過程中付出很多的努力，這是相當榮耀的一刻。」而球迷們也相當好奇羅力為何選擇啤酒杯作為指定紀念商品，羅力笑說：「在家喝水時就能用到，也能放在收藏櫃裡展示，不論是送給家庭或朋友都是很好的禮物，我也會準備一些送給我的好友們。」

悍將球團表示，從26日開放球迷預購後，商品獲得球迷熱烈搶購，目前銷售額已突破200萬，其中與手套大廠「ZETT」合作推出的同款百勝紀念手套，更是開賣不到1分鐘就秒殺，球團將在商品到貨後舉辦羅力百勝簽名會，預購紀念手套者保證獲得簽名資格，詳細日期及球迷參加方式，則會在日後於悍將粉專公布，羅力百勝商品目前在富邦悍將MOMO商城開放球迷預購，預購至8月3日12點為止。

球團也將在8月3日賽前舉辦盛大的羅力百勝頒獎儀式，內野進場球迷可獲得羅力百勝紀念板（數量有限，送完為止），球迷朋友可在頒獎儀式時高舉紀念板同慶，同時還有神秘祝賀要獻給羅力。