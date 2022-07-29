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棒球／甲子園大賽商議酷暑對策 名將之子提「乾脆到巨蛋打」

聯合新聞網／ 綜合報導
因應近年夏日酷暑，長嶋一茂建議甲子園大賽可以改到巨蛋球場舉行。路透
因應近年夏日酷暑，長嶋一茂建議甲子園大賽可以改到巨蛋球場舉行。路透

由於近年氣候變遷，全球夏天溫度節節攀升，日本在今年更是出現許多中暑送醫的案例，使得就連代表夏天風情的全國高校野球選手權大會（俗稱「甲子園大會」的高中棒球賽），都開始檢討因應炎夏的相關措施，甚至有考慮離開「聖地」甲子園賽場，改在別處舉辦的聲音出現。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，大賽的營運方近日開會，討論明年第105屆的甲子園大賽，是否要避開炎熱的中午時段，而改在早上、晚上進行兩階段的「二部制」賽事。朝日新聞高校野球綜合中心長山本秀明指出，這是考量到選手及觀眾的安全性，因此不得不做的應對策略。

包括今年，過往的甲子園賽事都是安排早上8點30開始進行第一場比賽，之後就一路打到下午，最後第四場的開打時間則在下午3點30分，幾乎很少因為氣候做出調整。不過在2018年的京都地方大賽，就曾經因為白天氣溫過高的關係一度暫停，使得當天的第三、四戰，延後到下午4點及晚間7點才開打。

「體育報知」則報導，前日本職棒選手，也是讀賣巨人隊傳奇名將長嶋茂雄之子長嶋一茂，對於官方願意針對酷暑問題做出調整表示肯定。他甚至還直言，認為甲子園雖然是具有傳統代表性的賽場，但反正全國大賽在哪裡打的意思都差不多，改在同樣在關西的大阪巨蛋，甚至是札幌巨蛋、福岡巨蛋等室內球場也是一種選擇。顯示在異常高溫之下，就連超過百年歷史傳統的甲子園大賽，都不得不面臨抉擇。

日本

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