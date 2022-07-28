中職／40歲林智勝4安猛打 三分砲轟倒兄弟

今晚在澄清湖棒球場的味全龍隊與中信兄弟隊之戰，龍隊先在5局上攻下3分逆轉，7局上林智勝的三分砲擴大領先，最終以9：4擊敗中信兄弟隊。

龍隊在2局上先靠對手失誤賺到1分，不料2局下換龍隊失誤開局，2出局滿壘情況下被王威晨敲出中外野安打，攻下2分，接著靠暴投多添1分。

1：3的落後，龍隊在5局上討回領先，2出局後董秉軒、郭天信、吳東融、拿莫．伊漾連續4支安打，不僅打回3分，也把前4局僅失1分的黃恩賜打退場，接替的廖乙忠讓林智勝敲出飛球出局，適時止血。

不過7局上廖乙忠退場換上謝榮豪後，龍隊攻勢再起，1出局後吳東融安打、拿莫．伊漾野選上壘，林智勝轟出一發左外野三分砲，不僅拉開到4分領先，也是個人本季第5轟、生涯第294轟，持續朝300轟里程碑邁進。

謝榮豪挨轟後又投出保送，被換下場，接手的江忠城先投出三振，卻又投出觸身球，接著被劉時豪、董秉軒接連敲安，再掉2分。

7局上的5分為龍隊奠定勝基，先發投手鋼龍5局被敲6支安打，丟掉3分皆非責失，防禦率下降到2.64，另有6次三振2次四壞，拿下本季第8勝。

兄弟先發投手黃恩賜隔了超過1個月回到一軍，今晚前4局雖然被敲出5支安打，但僅失1分非責失，不料5局上2出局後被打垮，總計4.2局被敲9支安打，丟掉4分有3分責失，防禦率為7.71，本季3場先發全都吞敗。

林智勝今晚5打數4安打，本季第2次單場4安打演出，前一次是4月28日，對手也是兄弟，本季打擊率上升到2成89，單場貢獻3分打點、2分得分，獲選單場MVP。