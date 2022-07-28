快訊

拜登、習近平第五次對話超過2小時 聚焦台灣緊張情勢議題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將下半季真的不一樣了 14安屠猿才打4戰就3勝

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
范國宸5打數2安打，包括本季第5轟，獲選單場MVP。記者陳正興／攝影
范國宸5打數2安打，包括本季第5轟，獲選單場MVP。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊上半季一路挨打，下半季氣勢大逆轉，今天在桃園球場揮出14支安打，包括范國宸申皓瑋全壘打，以10：6擊敗樂天桃猿隊，下半季前4戰搶下3勝。

悍將隊上半季打到第18場才拿到第3勝，最後排名墊底，下半季只打4場已達相同進度。

悍將隊上半季落後季冠軍猿隊21場勝差，對戰15場只有6勝9敗；兩隊下半季首次對決，悍將隊在客場贏球，戰績升至3勝1敗，猿隊連贏4場後首嘗敗績，終止最近5連勝。

今天比賽一共出現27支安打，打了3小時50分才結束，悍將隊從第2局起連續4局得分，以11支安打攻下9分奠定勝基，3局上范國宸、申皓瑋先後轟出陽春砲，兩人都是本季第5轟。

悍將隊連續3場比賽開轟，下半季4戰5支全壘打是各隊最多，范國宸、申皓瑋各有兩轟。

悍將隊左投陳仕朋先發5局，被揮出7支安打、失3分，奪下本季第4勝、對戰猿隊2連勝；張冠廷2局上關鍵安打攻下兩分打點，成為致勝一擊，范國宸5打數2安打，打點、得分各2，獲選單場MVP。

猿隊先發投手莊昕諺只投3.2局退場，被揮出8支安打、保送兩次，失7分都是自責分，吞下本季第2敗，也是生涯3年4連敗，其中3敗不敵悍將隊。

猿隊全隊出現13支安打，包括2局下林泓育陽春砲（本季第3轟）、7局下朱育賢兩分砲（本季第6轟），終場仍以4分之差落敗。

范國宸 申皓瑋

延伸閱讀

圖輯／中職富邦悍將9:1領先樂天桃猿

中職／打不穿游擊小白豬 悍將慘遭鄭凱文「刷」4勝

中職／許基宏上演國道歷險記 悍將隊巴護送回象巴

中職／悍將「全面攻戰」球衣公布 江少慶迷彩上身好帥

相關新聞

中職／40歲林智勝4安猛打 三分砲轟倒兄弟

今晚在澄清湖棒球場的味全龍隊與中信兄弟隊之戰，龍隊先在5局上攻下3分逆轉，7局上林智勝的三分砲擴大領先，最終以9：4擊敗...

中職／林哲瑄準備動刀 丘昌榮：選手最不想遇到的事

富邦悍將隊外野手林哲瑄確定開刀，治療左肩關節唇破裂，悍將隊總教練丘昌榮說：「對選手來說，這是最不想遇到的事。」

中職／預演全壘打大賽 林智勝三分砲300轟M6

這個周末要參加明星賽全壘打大賽，「大師兄」林智勝今天先把全壘打紀錄再往上堆高，在今天澄清湖球場味全龍對中信兄弟隊之戰，轟...

中職／悍將下半季真的不一樣了 14安屠猿才打4戰就3勝

富邦悍將隊上半季一路挨打，下半季氣勢大逆轉，今天在桃園球場揮出14支安打，包括范國宸、申皓瑋全壘打，以10：6擊敗樂天桃...

中職／悍將洋投威迪茲遭解約 新洋投安德勝二軍初登板

富邦悍將隊今天正式註銷洋投威迪茲，並已協助安排離台手續，球團表示，祝福威迪茲未來有更好的發展。

中職／確定開刀！林哲瑄新竹球場一撲 本季提前報銷

富邦悍將外野手林哲瑄23日在新竹球場撲接飛球，導致左肩關節唇受傷，經過兩次診斷後，林哲瑄與球團做出決定，將安排手術修補，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。