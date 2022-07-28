中職／悍將下半季真的不一樣了 14安屠猿才打4戰就3勝

富邦悍將隊上半季一路挨打，下半季氣勢大逆轉，今天在桃園球場揮出14支安打，包括范國宸、申皓瑋全壘打，以10：6擊敗樂天桃猿隊，下半季前4戰搶下3勝。

悍將隊上半季打到第18場才拿到第3勝，最後排名墊底，下半季只打4場已達相同進度。

悍將隊上半季落後季冠軍猿隊21場勝差，對戰15場只有6勝9敗；兩隊下半季首次對決，悍將隊在客場贏球，戰績升至3勝1敗，猿隊連贏4場後首嘗敗績，終止最近5連勝。

今天比賽一共出現27支安打，打了3小時50分才結束，悍將隊從第2局起連續4局得分，以11支安打攻下9分奠定勝基，3局上范國宸、申皓瑋先後轟出陽春砲，兩人都是本季第5轟。

悍將隊連續3場比賽開轟，下半季4戰5支全壘打是各隊最多，范國宸、申皓瑋各有兩轟。

悍將隊左投陳仕朋先發5局，被揮出7支安打、失3分，奪下本季第4勝、對戰猿隊2連勝；張冠廷2局上關鍵安打攻下兩分打點，成為致勝一擊，范國宸5打數2安打，打點、得分各2，獲選單場MVP。

猿隊先發投手莊昕諺只投3.2局退場，被揮出8支安打、保送兩次，失7分都是自責分，吞下本季第2敗，也是生涯3年4連敗，其中3敗不敵悍將隊。

猿隊全隊出現13支安打，包括2局下林泓育陽春砲（本季第3轟）、7局下朱育賢兩分砲（本季第6轟），終場仍以4分之差落敗。