聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／悍將下半季真的不一樣了 14安屠猿才打4戰就3勝
富邦悍將隊上半季一路挨打，下半季氣勢大逆轉，今天在桃園球場揮出14支安打，包括范國宸、申皓瑋全壘打，以10：6擊敗樂天桃猿隊，下半季前4戰搶下3勝。
悍將隊上半季打到第18場才拿到第3勝，最後排名墊底，下半季只打4場已達相同進度。
悍將隊上半季落後季冠軍猿隊21場勝差，對戰15場只有6勝9敗；兩隊下半季首次對決，悍將隊在客場贏球，戰績升至3勝1敗，猿隊連贏4場後首嘗敗績，終止最近5連勝。
今天比賽一共出現27支安打，打了3小時50分才結束，悍將隊從第2局起連續4局得分，以11支安打攻下9分奠定勝基，3局上范國宸、申皓瑋先後轟出陽春砲，兩人都是本季第5轟。
悍將隊連續3場比賽開轟，下半季4戰5支全壘打是各隊最多，范國宸、申皓瑋各有兩轟。
悍將隊左投陳仕朋先發5局，被揮出7支安打、失3分，奪下本季第4勝、對戰猿隊2連勝；張冠廷2局上關鍵安打攻下兩分打點，成為致勝一擊，范國宸5打數2安打，打點、得分各2，獲選單場MVP。
猿隊先發投手莊昕諺只投3.2局退場，被揮出8支安打、保送兩次，失7分都是自責分，吞下本季第2敗，也是生涯3年4連敗，其中3敗不敵悍將隊。
猿隊全隊出現13支安打，包括2局下林泓育陽春砲（本季第3轟）、7局下朱育賢兩分砲（本季第6轟），終場仍以4分之差落敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言