中職／「跑壘學」作家親自示範 周思齊連17季盜壘成功

中信兄弟隊今天在澄清湖球場對上味全龍隊，周思齊1局下敲出全場第1安，還上演盜壘成功，撰寫「圖解跑壘學全書」的他親自示範，完成連17季盜壘成功，生涯百盜也倒數「M7」。

周思齊今天擔任第3棒、指定打擊，2出局後敲出一支落點巧妙的一壘安打，在下一棒許基宏打擊時，周思齊趁著投手鋼龍不備，發動盜壘，成功站上二壘，只不過兄弟此局留下殘壘。

周思齊自2005年加入中職，今年是第18個球季，除了新人年沒有盜壘成功外，年年都有留下成績，今年在下半季完成連續17季盜壘成功紀錄，在中職史上僅次於彭政閔（19季）、張泰山（18季）。

而周思齊以40歲又275天之齡上演盜壘成功，上一次是去年7月25日，對手也是味全龍隊，相距超過1年，而生涯累積達93次盜壘成功，持續往百盜邁進。