快訊

中國身障詩人遭家暴 一切都是「秀恩愛」和「操人設」的錯？

一張圖看天氣！颱風桑達將生成 季風低壓帶靠近防雨勢

稱綠營不好意思問林智堅論文真偽 沈富雄：若「山崩地裂」也不得不退選

U-12世界盃少棒賽開打在即 黃偉哲：確保避免球員受傷

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲到亞太國際棒球訓練中心少棒球場巡視。圖／台南市體育局提供
台南市長黃偉哲到亞太國際棒球訓練中心少棒球場巡視。圖／台南市體育局提供

第六屆U-12世界盃棒球錦標賽即將於明晚開賽，台南市長黃偉哲今天下午前往比賽場地亞太國際棒球訓練中心視察，確認球場、觀眾席、場館走道、球員休息室以及廁所等場地狀況，他強調安全是最基本要求。

黃偉哲在巡視時，特別指示館方要加強注意球員休息室、洗手間的清潔狀況，尤其在每場比賽不同球隊換場時，一定要將休息空間恢復整潔，讓來自世界各國的棒球小將和隨隊工作人員，都能夠有最舒適的體驗，在台南留下美好回憶。

他表示，希望能夠在賽前再次確認硬體設備的狀況，以及空間的整潔度，讓來自世界各地的球隊，都有好的比賽體驗，也讓大家對亞太國際棒球訓練中心以及台南，都留下好的印象。

黃偉哲說，最基本的是對場地設施的安全性要求，避免出現任何因為設施設備不周全，而導致球員受傷的情形。

棒球

延伸閱讀

WBSC世界盃少棒錦標賽熱血登場 729開幕賽迎戰巴拿馬

U12世界盃／中華隊拚衛冕 11隊明起台南較勁

南市議員提政黨人員利益衝突迴避自治條例 過半數連署

近300席停車格就有12支充電樁　台南新營南瀛綠都心公園地下停車場整建啟用

相關新聞

中職／悍將洋投威迪茲遭解約 新洋投安德勝二軍初登板

富邦悍將隊今天正式註銷洋投威迪茲，並已協助安排離台手續，球團表示，祝福威迪茲未來有更好的發展。

中職／林哲瑄準備動刀 丘昌榮：選手最不想遇到的事

富邦悍將隊外野手林哲瑄確定開刀，治療左肩關節唇破裂，悍將隊總教練丘昌榮說：「對選手來說，這是最不想遇到的事。」

中職／確定開刀！林哲瑄新竹球場一撲 本季提前報銷

富邦悍將外野手林哲瑄23日在新竹球場撲接飛球，導致左肩關節唇受傷，經過兩次診斷後，林哲瑄與球團做出決定，將安排手術修補，...

中職／台南Josh合體唐綺陽 兩大國師開示下半季戰況

知名棒球YouTuber「台南Josh」由於多次反指標預測被網友封為棒球界的「國師」，近日他上星座專家唐綺陽的節目，兩位國師合體，網友也調侃台南Josh的婚變事件：「當時結婚前怎沒有請她算一下？」他自我解嘲回應：「我下次接球場的工商之前會先問她。」

中職／味全單場16安全是一壘安打 還不是聯盟最多紀錄

昨晚在澄清湖的「龍象大戰」，中信兄弟和來訪的味全龍鏖戰至12局，最終握手言和。此役不僅雙方得分皆為6分，團隊安打數也同樣16支，不過，味全的這16支安打相當罕見地全是短程一壘安打。

中職／球員工會新竹賽前曾提出缺失 蔡其昌回應了

新竹棒球場剛開幕就因場地問題延賽，球員工會在開打前曾向聯盟提出「測試賽球員反饋建議」，聯盟會長蔡其昌今天回應，內容與17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。