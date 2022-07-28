U-12世界盃少棒賽開打在即 黃偉哲：確保避免球員受傷
第六屆U-12世界盃棒球錦標賽即將於明晚開賽，台南市長黃偉哲今天下午前往比賽場地亞太國際棒球訓練中心視察，確認球場、觀眾席、場館走道、球員休息室以及廁所等場地狀況，他強調安全是最基本要求。
黃偉哲在巡視時，特別指示館方要加強注意球員休息室、洗手間的清潔狀況，尤其在每場比賽不同球隊換場時，一定要將休息空間恢復整潔，讓來自世界各國的棒球小將和隨隊工作人員，都能夠有最舒適的體驗，在台南留下美好回憶。
他表示，希望能夠在賽前再次確認硬體設備的狀況，以及空間的整潔度，讓來自世界各地的球隊，都有好的比賽體驗，也讓大家對亞太國際棒球訓練中心以及台南，都留下好的印象。
黃偉哲說，最基本的是對場地設施的安全性要求，避免出現任何因為設施設備不周全，而導致球員受傷的情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言