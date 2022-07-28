U-12世界盃少棒賽開打在即 黃偉哲：確保避免球員受傷

第六屆U-12世界盃棒球錦標賽即將於明晚開賽，台南市長黃偉哲今天下午前往比賽場地亞太國際棒球訓練中心視察，確認球場、觀眾席、場館走道、球員休息室以及廁所等場地狀況，他強調安全是最基本要求。

黃偉哲在巡視時，特別指示館方要加強注意球員休息室、洗手間的清潔狀況，尤其在每場比賽不同球隊換場時，一定要將休息空間恢復整潔，讓來自世界各國的棒球小將和隨隊工作人員，都能夠有最舒適的體驗，在台南留下美好回憶。

他表示，希望能夠在賽前再次確認硬體設備的狀況，以及空間的整潔度，讓來自世界各地的球隊，都有好的比賽體驗，也讓大家對亞太國際棒球訓練中心以及台南，都留下好的印象。

黃偉哲說，最基本的是對場地設施的安全性要求，避免出現任何因為設施設備不周全，而導致球員受傷的情形。