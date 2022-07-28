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中職／悍將洋投威迪茲遭解約 新洋投安德勝二軍初登板

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
富邦悍將與投手威迪茲（右）解約。報系資料照
富邦悍將與投手威迪茲（右）解約。報系資料照

富邦悍將隊今天正式註銷洋投威迪茲，並已協助安排離台手續，球團表示，祝福威迪茲未來有更好的發展。

威迪茲本季出賽9場，其中8場先發，戰績2勝6敗、防禦率4.17，最大爭議是6月2日在新莊球場對味全龍隊之戰，因為手套有不明物質遭驅逐出場，禁賽10場、罰款1萬元，成為中職史上首位因塗抹異物被驅逐的投手。

悍將隊和威迪茲解約後，外籍戰力只剩投手，新洋投安德勝今天首次在二軍比賽登板先發，對味全龍隊投兩局無失分；悍將隊總教練丘昌榮表示，由於比賽沒轉播，只有看到文字報告，知道他投兩局，一軍投手教練羅曼有到現場觀察狀況。

丘昌榮強調，現有4名洋投將3先發1中繼，一軍已有富藍戈擔任中繼投手，未來安德勝定位先發。

安德勝是出身哈佛大學的學霸 ，過去在大聯盟出賽12場（5場先發），投出1勝3敗、防禦率5.82，今年在墨西哥聯盟先發9場2勝5敗、防禦率3.78，今天二軍初登板最快球速147公里。

丘昌榮 味全龍

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