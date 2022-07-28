中職／因林哲瑄受傷重返一軍 王詩聰對抗太陽變成燈光

富邦悍將隊外野手林哲瑄因肩傷降二軍，教練團今天登錄26歲外野手王詩聰，也是本季第3次重返一軍，他說：「最需要加強之處當然是守備。」

林哲瑄左肩關節唇破裂，確定開刀治療，最快明年才能歸隊，王詩聰坦言若非林哲瑄受傷，自己應該很難重返一軍，他說：「球員都不希望受傷，林哲瑄年紀也大了，自己業餘時期曾在新竹球場出賽，場地真的不是很好。」

王詩聰最近出賽是17日在新莊球場對中信兄弟隊之戰，擔任先發左外野手，面對兄弟洋砲福來喜揮出一記高飛球，因為燈光問題造成隱形失誤，他說：「會被下放二軍就是有不足之處。」

王詩聰表示，新莊球場夜間照明的燈柱較高，接平飛球沒問題，太高的球就可能被燈光吃掉，二軍總教練陳金鋒一再提醒他一定要適應，別再因為這種問題出現守備瑕疵。

好不容易重返一軍，王詩聰當然不願再上上下下，他說：「二軍比賽都在白天，只有一顆太陽，不像一軍比賽有好多燈光，這是適應夜間照明的隱憂，但也不能當成藉口，努力加強守備就對了。」