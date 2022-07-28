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中職／曾豪駒看新洋投必贏多 球速最快95英里還有位移
樂天桃猿隊簽下擁有美職、韓職經驗的委內瑞拉籍投手必贏多（Ricardo Pinto），總教練曾豪駒今天表示，看中這位洋投的原因除了球速，他的球路位移也不錯。
必贏多2017、19年分別在費城人、光芒隊大聯盟出賽，合計27場投32局，戰績1勝2敗、防禦率8.44，前年效力韓職SK飛龍隊（已改名SSG登陸者隊），以先發投手出賽30場投出6勝15敗，是聯盟最多敗投手。
這名28歲右投今年在老虎隊小聯盟3A，以後援身分出賽20場，戰績3勝1敗、防禦率3.58，預定8月中抵台，展開隔離相關程序。
曾豪駒表示，必贏多速球最快94、95英里，平均約是92、93英里，球路位移也很有品質，本來就是球隊考慮補強的人選。
猿隊原有3名洋投狂威、霸林爵、豪勁，前兩人合計25場先發投出14勝4敗，狂威9勝獨全聯盟第1，豪勁21救援穩居救援王。
曾豪駒指出，這3人表現都算穩定，必贏多入隊後先看他的狀況，再觀察其他洋投的穩定度，整體考量投手群如何調整。
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