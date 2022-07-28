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WBSC世界盃少棒錦標賽熱血登場 729開幕賽迎戰巴拿馬
第六屆U-12世界盃棒少棒錦標賽明天開打，台南市政府今天下午舉行開賽記者會，市長黃偉哲等人勉勵中華小將把冠居留在台灣。開幕戰首站由中華隊迎戰強敵巴拿馬隊，黃偉哲邀請全國球迷一起為中華隊加油。
WBSC世界盃少棒錦標賽7月29日至8月7日，在台南市亞太國際棒球訓練中心舉行，今天下午的開賽記者會，由市長黃偉哲，世界棒壘球總會執行長Michael Schmidt、中華棒球協會理事長辜仲諒、體育署參事葉丁鵬為比賽揭開序幕，亮出這屆的冠軍盃。
Michael Schmidt表示，台南有最好的少棒球場來辦這次比賽，希望能成為各國小將最難忘的回憶，他感謝中華棒協、南市府在疫情中做最好準備，舉辦第六屆賽事，也期待明年再回到台南參加第七屆比賽。
今年有11支國家代表隊包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非與賽，中華棒球協會理事長辜仲諒以自己小時候在日本讀書打出全壘打，愛上棒球及推展棒球的故事，勉勵選手永不放棄，要不斷操練，辛苦中哭一下，哭完再練，「這就是棒球最棒的地方」。
黃偉哲指出，台南被視為重要的少棒發展地，連續承辦世界盃賽事深具意義，台南市自2015年承辦至今，已是第4度承辦賽事，而這屆賽事原訂於去年7月要辦，因疫情影響延到今年辦理，成為國內疫情爆發後辦理的第一場國際賽事，他勉勵中華小將把冠軍留在台灣。
台南承辦世界少棒賽最大的亮點，是透過親善學校展現台南的熱情與古都的美，今年雖因疫情影響，取消接機及學生與外國小球員文化交流的互動活動，但各校學生仍透過手作具台南特色的加油小物及伴手禮，今日記者會上也特別呈現手繪加油旗，為參賽國家獻上最誠摯的祝福。
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