U12世界盃／中華隊拚衛冕 11隊明起台南較勁
第6屆世界盃U12少棒錦標賽將在明天（29日）開打，中華隊與世界各國共11支代表隊競技，在台南市亞太棒球訓練中心少棒主、副球場進行為期9天的賽事，中華隊尋求衛冕及隊史第3冠。
中華隊連六屆以地主身分迎敵，第一屆在決賽以3：2擊敗勁敵古巴隊，奪得創始世界冠軍，第二到第四屆則是由美國隊完成三連霸創舉，第五屆賽事中華隊成功重奪世界冠軍榮耀。
本屆賽事再由美國、日本、韓國、墨西哥、委內瑞拉、多明尼加、義大利、捷克、南非、巴拿馬及台灣等11支國家代表隊較勁，冠軍盃。
今天在台南市政府舉辦的開賽記者會上，WBSC世界棒壘總會特別邀請到一位專門收集歡笑聲的可愛藍色外星生物「Dorky（多奇）」擔任官方宣傳大使，來為各國代表隊打氣加油，台南市的11所親善國小代表，也獻上親手繪製的加油旗，贈予各參賽國，藉此預祝所屬隊伍旗開得勝。
WBSC執行長施密特（Michael Schmidt）會中特別感謝中華棒協長期支持承辦國際棒球賽事，協助WBSC推廣棒球運動，也感謝台南市長黃偉哲大力協助。
黃偉哲表示：「台南市連續承辦U12世界盃少棒賽，目標是讓來自世界各地的小朋友感受台灣人的熱情、台南人的好客，除了在球場上以棒球交友，球場下也能留下美好的深刻記憶，要讓台南市成為媲美美國『威廉波特』的東方少棒聖地。」
本屆賽事自7月29日至8月7日止共9天賽程，休兵日為8月3日，除了中華隊出賽場次及冠軍戰售票外，其餘賽事皆為免費入場，預售票己於7月26日在拓元售票系統開放購買。
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