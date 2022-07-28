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中職／鋼龍仍出席明星賽 陳鴻文是新增非替換

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
悍將投手陳鴻文。報系資料照
悍將投手陳鴻文。報系資料照

中華職棒明星賽陣容又有變化，明星隊的陳文杰因確診無法參加，新增曾陶鎔入列，另外考量鋼龍排定今天先發，明星賽能否投球未定，另新增一名投手名額，由陳鴻文入列。

鋼龍是透過教練團推薦進入明星隊名單，聯盟表示，他個人有參與意願，但考量應無法在明星賽上場投球，加上今年明星賽有兩場比賽，擔心對總教練及其他選手造成困擾，才會婉拒。

聯盟經過討論後，希望仍能讓鋼龍參加，再另外新增一位投手名額，解決可能發生人力不足的狀況，聯盟也表示，鋼龍仍會出席明星賽，也在明星賽的入選名單之中，陳鴻文則為新增的入選選手，沒有替換。

今年中信兄弟隊詹子賢、陳文杰都因確診無法出席，聯盟也特別說明，兩人名單仍會保留，因考量比賽人力調度，在與教練協調並確認球員意願後分別新增兩位選手成晉、曾陶鎔參賽，並非遞補。

根據中職規章第58條，獲選入明星隊之球員，必須依規定時間、地點報到並參加比賽，若因傷或因故無法參加，除不發予獎金外，明星賽後7日內不得出賽。

明星賽 曾陶鎔 陳鴻文

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