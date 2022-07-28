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中職／日本火腿狐狸舞風靡日職 樂天女孩8月主場熱舞

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊將把風靡日本職棒的狐狸舞移師全猿主場。圖／樂天桃猿隊提供
猿隊將把風靡日本職棒的狐狸舞移師全猿主場。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊8月6、7日在桃園球場迎戰味全龍隊，舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，球團今天公布「第三彈」， 將把風靡日本職棒的狐狸舞移師全猿主場。

猿隊指出，今年是日本樂天集團成立第25周年，集團透過推廣「Go Green Together」活動，以運動為核心，經由環境、社會、與經濟三個層面連結作為永續發展的推動力量，猿隊將在8月5日集團日首度引進日本火腿隊風靡日職的「狐狸舞」，作為YOKOSO桃猿樂情第三彈。

在日本媒體爭相報導下，這支由火腿啦啦隊「FIGHTERS GIRL」改編網路洗腦神曲「What does the fox say」而成的可愛逗趣、萌感十足的「狐狸舞」表演舞蹈，成為日職表演神曲，除了啦啦隊成員之外，球員以及球隊吉祥物和職員等都有人參與演出。

猿隊指出，除了8月5日首發外，「YOKOSO桃猿」兩天也都將由樂天女孩帶著現場觀眾，在局間進行樂力四射的「狐狸舞」。

「YOKOSO桃猿」8月6、7日兩天比賽中，球迷憑該場每張內野正式門票（不含招待及學生參觀等券）即可免費兌換一件MONKEYS EARTH GREEN球迷版球衣，一起在YOKOSO桃猿跳「狐狸舞」，預售票在Famiticket 以及FamiPort熱烈開賣，預售至比賽當日11時止。

樂天桃猿 日本火腿 啦啦隊

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