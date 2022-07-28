U12世界盃／一起為中華小將加油 賽程表、交通資訊懶人包

知名棒球YouTuber「台南Josh」由於多次反指標預測被網友封為棒球界的「國師」，近日他上星座專家唐綺陽的節目，兩位國師合體，網友也調侃台南Josh的婚變事件：「當時結婚前怎沒有請她算一下？」他自我解嘲回應：「我下次接球場的工商之前會先問她。」

2022-07-28 14:05