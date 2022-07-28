U12世界盃／一起為中華小將加油 賽程表、交通資訊懶人包
第6屆世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽，將於29日至8月7日在台南市亞太國際棒球訓練中心球場開打，今年賽事包括我國在內共11支勁旅參賽，WBSC創辦後每2年舉辦一次，每屆都在台灣舉行，並將一路主辦到2027年，而過去幾年賽事也都在台南舉辦，上屆賽事中華隊在冠軍賽以4：0擊敗日本隊，拿下隊史第2冠。
而今年賽事也將有包括我國在內，另有日本、美國、南韓、墨西哥、委內瑞拉、義大利、巴拿馬、南非、捷克及多明尼共11支球隊將同場競技，中華隊也將在29日的開幕戰出戰義大利，本屆賽事中華隊由總教練賴朝榮帶領來自全國少棒球隊菁英，歷經1個月的集訓，整合出最佳戰力與默契，全力爭取第3座世少棒冠軍金盃。
一起來為中華小將加油，賽程表、交通資訊懶人包如下：
⚾️7/29-8/7 WBSC世界盃少棒錦標賽在臺南⚾️
拼戰世界無所畏懼！中華小將辛苦練習畫面感動人心
明晚我們一起來幫中華隊加油(fist)
【中華隊首戰】7/29晚間6點30分對戰巴拿馬
快來一起為中華小將加油❗️
購票連結👉 https://pse.is/4czvgu
如何前往【臺南亞太國際棒球訓練中心】(?)
交通資訊懶人包告訴你❗️
更多精彩賽程請見下圖
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