快訊

直播／潤泰全、潤泰新重訊 說明重大決議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／統一獅首推伴手禮有醬心 內餡是新竹名產

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2022年統一獅首度推出伴手禮盒「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」。圖／統一獅隊提供
2022年統一獅首度推出伴手禮盒「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」。圖／統一獅隊提供

統一獅首度推出伴手禮盒「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」，與東部知名伴手禮青澤ChingTse聯手推出，包含其經典「花生醬心蛋捲」和「芝麻醬心蛋捲」兩種口味，內餡皆選用設立60年的新竹超人氣名產：「福源花生醬、芝麻醬」。

獅隊表示，這次的伴手禮禮盒中，真蛋捲皮純手工製造，不加一滴水也無防腐劑，手工填入滿滿餡料，綿密口感搭配酥香捲皮，一入口，整個人立刻會被濃郁醇厚的堅果香氣所填滿，每次咀嚼，香甜的味覺記憶都能喚醒過去兒時的純真時光，期待以經典中的新意，為球迷們獻上真誠款待的心意。

本次禮盒設計特別將年度主視覺「大勝獅吼」的概念融入整體禮盒設計中，使用立體構造，在打開禮盒的瞬間帶來驚喜，栩栩如生的畫面盡呈眼中，經典的猛獅橘更帶來濃厚的討喜祝福之味，適合中秋與逢節送禮，表達送禮人的滿滿誠意。

「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」不只保有過節分享美食的愉快，更在禮盒內設計巧思，獨特創意的組合不論是送禮或收藏皆合適，特別的禮盒就給最特別的好麻吉、好夥伴。

「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」 每盒16入NT$890，即日起至8月20日開放預訂，第一波早鳥即日起8月7日，預購滿一組即享9折優惠，十二組享8折優惠，三十組以上享75折優惠，詳細資訊可至萊恩酷官網或來電洽詢。

2022年統一獅首度推出伴手禮盒「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」。圖／統一獅隊提供
2022年統一獅首度推出伴手禮盒「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」。圖／統一獅隊提供
2022年統一獅首度推出伴手禮盒「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」。圖／統一獅隊提供
2022年統一獅首度推出伴手禮盒「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」。圖／統一獅隊提供
2022年統一獅首度推出伴手禮盒「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」。圖／統一獅隊提供
2022年統一獅首度推出伴手禮盒「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」。圖／統一獅隊提供

統一獅

延伸閱讀

中職／桃猿擊敗統一獅 下半季4戰全勝

中職／郭嚴文擊兩分安打 樂天桃猿4:2領先統一獅

PLG／肯定萊恩執教功力 國王簽複數年合約

「死侍」鞋子熏死人？傳愛妻「花邊教主」受不了腳臭

相關新聞

中職／確定開刀！林哲瑄新竹球場一撲 本季提前報銷

富邦悍將外野手林哲瑄23日在新竹球場撲接飛球，導致左肩關節唇受傷，經過兩次診斷後，林哲瑄與球團做出決定，將安排手術修補，...

中職／台南Josh合體唐綺陽 兩大國師開示下半季戰況

知名棒球YouTuber「台南Josh」由於多次反指標預測被網友封為棒球界的「國師」，近日他上星座專家唐綺陽的節目，兩位國師合體，網友也調侃台南Josh的婚變事件：「當時結婚前怎沒有請她算一下？」他自我解嘲回應：「我下次接球場的工商之前會先問她。」

中職／味全單場16安全是一壘安打 還不是聯盟最多紀錄

昨晚在澄清湖的「龍象大戰」，中信兄弟和來訪的味全龍鏖戰至12局，最終握手言和。此役不僅雙方得分皆為6分，團隊安打數也同樣16支，不過，味全的這16支安打相當罕見地全是短程一壘安打。

中職／球員工會新竹賽前曾提出缺失 蔡其昌回應了

新竹棒球場剛開幕就因場地問題延賽，球員工會在開打前曾向聯盟提出「測試賽球員反饋建議」，聯盟會長蔡其昌今天回應，內容與17...

中職／林哲瑄憂傷勢影響士氣請全隊喝飲料 網友心疼落淚

富邦悍將外野手林哲瑄23日在新竹棒球場因撲接外野飛球導致左肩關節唇破裂，至少得休息3個月，等同本季提前報銷。悍將官方粉絲團昨晚在臉書發文表示，林哲瑄為了不讓自己的傷勢影響到球隊士氣，特地請隊友們喝飲料，網友除了祝福林哲瑄早日康復，更有人留言：「看了真的不自覺掉下淚來。」

中職／日本火腿狐狸舞風靡日職 樂天女孩8月主場熱舞

樂天桃猿隊8月6、7日在桃園球場迎戰味全龍隊，舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，球團今天公布「第三彈」， 將把風靡日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。