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中職／統一獅首推伴手禮有醬心 內餡是新竹名產
統一獅首度推出伴手禮盒「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」，與東部知名伴手禮青澤ChingTse聯手推出，包含其經典「花生醬心蛋捲」和「芝麻醬心蛋捲」兩種口味，內餡皆選用設立60年的新竹超人氣名產：「福源花生醬、芝麻醬」。
獅隊表示，這次的伴手禮禮盒中，真蛋捲皮純手工製造，不加一滴水也無防腐劑，手工填入滿滿餡料，綿密口感搭配酥香捲皮，一入口，整個人立刻會被濃郁醇厚的堅果香氣所填滿，每次咀嚼，香甜的味覺記憶都能喚醒過去兒時的純真時光，期待以經典中的新意，為球迷們獻上真誠款待的心意。
本次禮盒設計特別將年度主視覺「大勝獅吼」的概念融入整體禮盒設計中，使用立體構造，在打開禮盒的瞬間帶來驚喜，栩栩如生的畫面盡呈眼中，經典的猛獅橘更帶來濃厚的討喜祝福之味，適合中秋與逢節送禮，表達送禮人的滿滿誠意。
「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」不只保有過節分享美食的愉快，更在禮盒內設計巧思，獨特創意的組合不論是送禮或收藏皆合適，特別的禮盒就給最特別的好麻吉、好夥伴。
「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」 每盒16入NT$890，即日起至8月20日開放預訂，第一波早鳥即日起8月7日，預購滿一組即享9折優惠，十二組享8折優惠，三十組以上享75折優惠，詳細資訊可至萊恩酷官網或來電洽詢。
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