中職／台南Josh合體唐綺陽 兩大國師開示下半季戰況

知名棒球YouTuber「台南Josh」由於多次反指標預測被網友封為棒球界的「國師」，近日他上星座專家唐綺陽的節目，兩位國師合體，網友也調侃台南Josh的婚變事件：「當時結婚前怎沒有請她算一下？」他自我解嘲回應：「我下次接球場的工商之前會先問她。」

2019年棒球12強賽，台南Josh預測波多黎各將以6：1擊敗中華隊，結果最終中華隊以6：1贏球；面對委內瑞拉賽前，他點評委國擁有豪華的三壘手陣容，並稱之為「三壘海」，不過7局上委內瑞拉面對左打的朱育賢採取「布陣」，三壘防區空無一人，朱育賢也順勢推向三壘邊線，打下該場比賽的勝利打點。諸如此類的「反指標」預測層出不窮，網友也搞笑稱他為「東方神秘力量」、「國師」。

朱育賢打擊從3分40秒開始

台南Josh分析今年中職下半季戰況，上半季奪冠的樂天桃猿下半季再拔得頭籌的機率較高，而統一獅方面則有新洋投、上半季部分傷兵即將回歸，因此有機會和樂天抗衡。

唐綺陽則從星座角度解釋，樂天的球員中以牡羊座最多，而今年木星落在牡羊，對火象星座來說相對有利，若陣中球員火象星座多的話，該隊獲勝的機率也會比較高一點。

節目播出後，昨晚台南Josh也在個人臉書分享：「達成表姊（巴毛律師）表弟都上過同一個節目的成就」，網友的留言也相當有趣：「兩個國師的直球對決」、「兩個都國師，一消一長，周圍肯定會產生次元裂縫」、「差一個糗爺（名球評李亦伸，NBA反指標）」。

也有網友開起台南Josh遭前妻Amber家暴事件的玩笑：「當時結婚前怎沒有請他算一下」，他則提起新竹棒球場的業配自嘲道：「我下次接球場的工商之前會先問她」。