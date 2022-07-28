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恢復期8個月！林哲瑄新竹一撲傷肩確定開刀 本季提前報銷

中職／林哲瑄憂傷勢影響士氣請全隊喝飲料 網友心疼落淚

聯合新聞網／ 綜合報導
林哲瑄為了提振球隊士氣請全隊喝飲料。圖／富邦悍將提供
林哲瑄為了提振球隊士氣請全隊喝飲料。圖／富邦悍將提供

富邦悍將外野手林哲瑄23日在新竹棒球場因撲接外野飛球導致左肩關節唇破裂，至少得休息3個月，等同本季提前報銷。悍將官方粉絲團昨晚在臉書發文表示，林哲瑄為了不讓自己的傷勢影響到球隊士氣，特地請隊友們喝飲料，網友除了祝福林哲瑄早日康復，更有人留言：「看了真的不自覺掉下淚來。」

新竹市府花費12億打造的新竹市立棒球場才啟用兩天就被爆出一堆問題，其中球場的紅土、草皮品質不佳更造成球員受傷，日前林哲瑄為了接球奮不顧身撲向有許多碎石、被球迷戲稱為「天堂路」的外野草地，左肩大力撞擊地面，林哲瑄受訪時表示，撲下去的當下不像平時可往前滑緩衝，而是被石頭阻礙直接「定桿」。

經檢查後，林哲瑄應為左肩關節唇破裂，若動刀治療復健期可能長達8至10個月，就算不開刀，也得休養至少3個月，本季要重返賽場相當困難。

悍將粉專昨晚在臉書發文表示，慎重起見，林哲瑄已前往醫院進行第二次檢查，未來球團也將綜合所有的醫療意見，討論出最好的治療方式。此外，發文還提及，林哲瑄擔心自己身為隊長，傷勢會影響球隊士氣，特地在26日賽前請全隊喝飲料，期盼大家繼續加油，並叮嚀要守住外野防區。

林哲瑄的拚戰精神也感動許多球迷，紛紛在貼文下方留言希望他早日重返球場：「早日康復」、「等你回來」、「看了真的不自覺掉下淚來QQ 悍將加油！！」

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